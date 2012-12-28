Улицу Советскую раскопали через месяц после ремонта: мэр в гневе

До начала ремонта улицы администрация города предложила ресурсникам привести в порядок сети. И вот новый асфальт раскопан.

На улице Советской на днях появилась раскопка. Дело для Липецка привычное, но мэра Михаила Щербакова это зацепило. Дело в том, что улицу Советскую буквально только что отремонтировали за счёт областной субсидии. Причём перед началом ремонта администрация города предложила ресурсным компаниям завершить работы на сетях.«И что видим сегодня? Новый асфальт снова раскопали. Это уже ни в какие рамки не входит. Нельзя сначала привести дорогу в порядок, а потом снова разрушать покрытие, которое только что сделали. Поручил разобраться, почему возникла эта ситуация и кто допустил такое решение. Если есть аварийная необходимость — это один вопрос. Но если раскопку можно было предусмотреть заранее, объяснения должны быть конкретными», — возмутился Михаил Щербаков в соцсетях.GOROD48 выяснил, что раскопка — липецкого филиала компании «РИР-Энерго».«На улице Советской произошло повреждение муниципальной тепловой сети, находящейся у нас на обслуживании. В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы. После их завершения участок дороги будет восстановлен», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.