Липецкая вечЁрка: начало отопительного сезона, миллиард рублей наличными и долгий путь за грибами
В Липецке муниципальная выплата при заключении контракта на участие в СВО выросла до 1,7 миллиона рублей
Общество
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21 минуту назад
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Улицу Советскую раскопали через месяц после ремонта: мэр в гневе
До начала ремонта улицы администрация города предложила ресурсникам привести в порядок сети. И вот новый асфальт раскопан.
«И что видим сегодня? Новый асфальт снова раскопали. Это уже ни в какие рамки не входит. Нельзя сначала привести дорогу в порядок, а потом снова разрушать покрытие, которое только что сделали. Поручил разобраться, почему возникла эта ситуация и кто допустил такое решение. Если есть аварийная необходимость — это один вопрос. Но если раскопку можно было предусмотреть заранее, объяснения должны быть конкретными», — возмутился Михаил Щербаков в соцсетях.
GOROD48 выяснил, что раскопка — липецкого филиала компании «РИР-Энерго».
«На улице Советской произошло повреждение муниципальной тепловой сети, находящейся у нас на обслуживании. В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы. После их завершения участок дороги будет восстановлен», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.
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