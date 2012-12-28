В Липецке муниципальная выплата при заключении контракта на участие в СВО выросла до 1,7 миллиона рублей
Происшествия
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50 минут назад
В липецком СНТ сгорел «ВАЗ-2114»
Пожар произошел ночью.
Днем ранее кроме прицепа грузовика в поселке Лев-Толстой сгорели надворная постройка и доски на улице Матросова в селе Хлевное. От них огонь перекинулся на стену жилого дома, и повредил сайдинг на 48 квадратных метрах, три окна и дверь из пластика, а также 15 погонных метров забора. Также пожарные тушили пять возгораний мусора, в том числе в двух пластиковых контейнерах.
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