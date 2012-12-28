Кому — в цирк, кому — в пехоту

В 2026 году на срочную службу из Липецкой области должны отправиться 2500 призывников. Обычно липчане служат в пограничных и инженерных войсках, попадают в президентский полк. Выбравшие альтернативную службу работают в больницах и даже в цирке.

Сегодня из областного призывного пункта отправились к местам срочной службы 20 человек.В армию ребят снарядили уже почти по зимней форме одежды. Два десятка призывников в демисезонных костюмах, но меховых шапках и зимних берцах выслушали напутствие военного инспектора Военного комиссариата региона генерал-майора Владимира Лавринова.— Дорогие ребята! Сегодня в вашей жизни наступил очень знаменательный шаг. Вы вступаете в ряды Вооружённых Сил. Хотелось бы пожелать вам, чтобы на вашем жизненном пути было больше такого голубого неба, как сегодня, меньше туч. Осваивайте военную профессию, помогайте друг другу. Не забывайте о своих родных и близких. Звоните им почаще, пишите письма.Впрочем, среди призывников есть уже и вполне взрослые ребята. 25-летний Фёдор Безбородов уже окончил медвуз и ординатуру, успел поработать хирургом и решил не использовать дефицит своей профессии и не брать бронь. В родном Ельце у него такая возможность была.— Служить всего год, и я не понимаю, зачем бегать от армии. Это большой полезный опыт. А для меня — ещё и возможность исполнить мечту юности: я собирался стать военным хирургом. Думаю, придётся послужить в госпитале, а там — как получится. Дело ещё в том, что у нас семейная династия — папа хирург, мама тоже врач. Отец служил в армии, как я могу не пойти?Жителю Добровского округа Сергею Аветисову 20 лет, рост под два метра, мечтал служить в ВДВ.— Мой отец служил в десанте, и я рос на его рассказах об армии. До призыва окончил машиностроительный колледж, получил специальность автомеханика, уже поработал на НЛМК. Скорее всего, в ВДВ я не попаду, увы, тут «купцы» из других родов войск. Но что поделать?Служить же нынешним двадцати парням придётся в пехотных и инженерных частях Московского округа. Об этом рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата подполковник Игорь Козлов.— Численность новобранцев по заданию Минобороны в Липецкой области изменилась за год незначительно — сейчас регион направляет примерно на 20 человек больше, чем осенью прошлого года. Всего же цифра ежегодно составляет около 2500 человек. 85–90% липчан служат в границах Московского военного округа. С этого года изменился механизм работы призывных комиссий: теперь они действуют круглогодично, а не только весной и осенью. Это позволило уже к началу осеннего этапа набрать необходимое количество людей — многие ребята готовы отправиться служить сразу после завершения всех формальностей.По словам Игоря Козлова, благодаря такой организации весенняя призывная кампания прошла иначе, чем в прошлые годы.— Нам удалось в апреле-мае выполнить более 50% задания Минобороны. Раньше это делали в июне-июле. Осенью планируется призывать по 30–40 человек ежедневно, чтобы завершить все отправки до середины декабря.Как говорит Игорь Козлов, липецких парней командиры воинских частей оценивают высоко.— Наши ребята не избалованы, физически подготовлены. Именно поэтому президентский полк, один из самых престижных, стал забирать липецких солдат дважды в год — и весной, и осенью. С прошлого года увеличился набор на пограничную службу. Если раньше просьбы о дополнительных местах были редкостью, то теперь их стало значительно больше. В итоге число направленных туда ребят выросло почти вдвое.Желающих пройти альтернативную службу, по словам Игоря Козлова, в регионе традиционно немного — от 8 до 12 человек ежегодно. Их распределяет не Минобороны, а Роструд. Большинство проходят службу в больницах или пансионатах области. Но есть и те, кто выбрал место далеко от дома: один молодой человек отправился работать в сочинский цирк. Срок альтернативной службы составляет два года — ровно в два раза дольше обычной срочной. Отказ от прохождения воинской службы в основном один — религиозные соображения. Этим пользуются представители протестантских деноминаций.С осени 2025 года в России действует система единого государственного ресурса воинского учёта. Теперь электронные повестки приходят прямо в личный кабинет «Госуслуг». Бумажный формат, как рассказал Игорь Козлов, используется крайне редко — как правило, только при умышленном уклонении от явки в военкомат.От журналистов прозвучал вопрос об изменении статуса в военном билете при так называемом обновлении учётных данных. Например, бывает ли, что признанные ранее негодными к военной службе по здоровью при обновлении учётных данных становятся полностью годными?По словам Игоря Козлова, статус меняется, если при прохождении медкомиссии выясняется, что здоровье восстановилось.