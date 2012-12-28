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40 минут назад

Кому — в цирк, кому — в пехоту

В 2026 году на срочную службу из Липецкой области должны отправиться 2500 призывников. Обычно липчане служат в пограничных и инженерных войсках, попадают в президентский полк. Выбравшие альтернативную службу работают в больницах и даже в цирке.

Сегодня из областного призывного пункта отправились к местам срочной службы 20 человек.

В армию ребят снарядили уже почти по зимней форме одежды. Два десятка призывников в демисезонных костюмах, но меховых шапках и зимних берцах выслушали напутствие военного инспектора Военного комиссариата региона генерал-майора Владимира Лавринова.

— Дорогие ребята! Сегодня в вашей жизни наступил очень знаменательный шаг. Вы вступаете в ряды Вооружённых Сил. Хотелось бы пожелать вам, чтобы на вашем жизненном пути было больше такого голубого неба, как сегодня, меньше туч. Осваивайте военную профессию, помогайте друг другу. Не забывайте о своих родных и близких. Звоните им почаще, пишите письма.

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Впрочем, среди призывников есть уже и вполне взрослые ребята. 25-летний Фёдор Безбородов уже окончил медвуз и ординатуру, успел поработать хирургом и решил не использовать дефицит своей профессии и не брать бронь. В родном Ельце у него такая возможность была.

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— Служить всего год, и я не понимаю, зачем бегать от армии. Это большой полезный опыт. А для меня — ещё и возможность исполнить мечту юности: я собирался стать военным хирургом. Думаю, придётся послужить в госпитале, а там — как получится. Дело ещё в том, что у нас семейная династия — папа хирург, мама тоже врач. Отец служил в армии, как я могу не пойти?

Жителю Добровского округа Сергею Аветисову 20 лет, рост под два метра, мечтал служить в ВДВ.

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— Мой отец служил в десанте, и я рос на его рассказах об армии. До призыва окончил машиностроительный колледж, получил специальность автомеханика, уже поработал на НЛМК. Скорее всего, в ВДВ я не попаду, увы, тут «купцы» из других родов войск. Но что поделать?

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Липчане в армии ценятся

Служить же нынешним двадцати парням придётся в пехотных и инженерных частях Московского округа. Об этом рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата подполковник Игорь Козлов.

— Численность новобранцев по заданию Минобороны в Липецкой области изменилась за год незначительно — сейчас регион направляет примерно на 20 человек больше, чем осенью прошлого года. Всего же цифра ежегодно составляет около 2500 человек. 85–90% липчан служат в границах Московского военного округа. С этого года изменился механизм работы призывных комиссий: теперь они действуют круглогодично, а не только весной и осенью. Это позволило уже к началу осеннего этапа набрать необходимое количество людей — многие ребята готовы отправиться служить сразу после завершения всех формальностей.

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По словам Игоря Козлова, благодаря такой организации весенняя призывная кампания прошла иначе, чем в прошлые годы.

— Нам удалось в апреле-мае выполнить более 50% задания Минобороны. Раньше это делали в июне-июле. Осенью планируется призывать по 30–40 человек ежедневно, чтобы завершить все отправки до середины декабря.

Как говорит Игорь Козлов, липецких парней командиры воинских частей оценивают высоко.

— Наши ребята не избалованы, физически подготовлены. Именно поэтому президентский полк, один из самых престижных, стал забирать липецких солдат дважды в год — и весной, и осенью. С прошлого года увеличился набор на пограничную службу. Если раньше просьбы о дополнительных местах были редкостью, то теперь их стало значительно больше. В итоге число направленных туда ребят выросло почти вдвое.

Альтернативная служба — для немногих

Желающих пройти альтернативную службу, по словам Игоря Козлова, в регионе традиционно немного — от 8 до 12 человек ежегодно. Их распределяет не Минобороны, а Роструд. Большинство проходят службу в больницах или пансионатах области. Но есть и те, кто выбрал место далеко от дома: один молодой человек отправился работать в сочинский цирк. Срок альтернативной службы составляет два года — ровно в два раза дольше обычной срочной. Отказ от прохождения воинской службы в основном один — религиозные соображения. Этим пользуются представители протестантских деноминаций.

Электронные повестки стали нормой

С осени 2025 года в России действует система единого государственного ресурса воинского учёта. Теперь электронные повестки приходят прямо в личный кабинет «Госуслуг». Бумажный формат, как рассказал Игорь Козлов, используется крайне редко — как правило, только при умышленном уклонении от явки в военкомат.

От журналистов прозвучал вопрос об изменении статуса в военном билете при так называемом обновлении учётных данных. Например, бывает ли, что признанные ранее негодными к военной службе по здоровью при обновлении учётных данных становятся полностью годными?

По словам Игоря Козлова, статус меняется, если при прохождении медкомиссии выясняется, что здоровье восстановилось.
военкомат
призыв
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