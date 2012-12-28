Липецкая вечЁрка: начало отопительного сезона, миллиард рублей наличными и долгий путь за грибами
Происшествия
185
30 минут назад
1
Ельчанка убила мужа одним ударом ножа
Действия женщины квалифицированы как превышение пределов необходимой самообороны. Возбуждено уголовное дело.
«По данным следствия, ночью 8 октября у подозреваемой и её супруга, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина применял к женщине физическую силу. Защищаясь от противоправных действий супруга, женщина нанесла ему ножом удар в область грудной клетки», — сообщает областное управление Следственного комитета.
Первая часть статьи 108 УК РФ, по которой возбуждено дело, предполагает наказание в виде исправительных или принудительных работ на срок до двух лет, ограничение свободы на такой же срок или лишение свободы на тот же срок
0
0
0
0
0
Комментарии (1)