Ельчанка убила мужа одним ударом ножа

Действия женщины квалифицированы как превышение пределов необходимой самообороны. Возбуждено уголовное дело.





В Ельце закончился убийством семейный скандал. Жительница города нанесла 58-летнему мужу смертельный удар ножом в грудь. Следком квалифицировал действия ельчанки как убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны. Возбуждено уголовное дело.«По данным следствия, ночью 8 октября у подозреваемой и её супруга, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина применял к женщине физическую силу. Защищаясь от противоправных действий супруга, женщина нанесла ему ножом удар в область грудной клетки», — сообщает областное управление Следственного комитета.Первая часть статьи 108 УК РФ, по которой возбуждено дело, предполагает наказание в виде исправительных или принудительных работ на срок до двух лет, ограничение свободы на такой же срок или лишение свободы на тот же срок