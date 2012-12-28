Сегодня в Липецке: старт отопительного сезона, Отелло из Тамбова и новые способы заработка

Нас ждут концерты, спектакль, ярмарка, а в Центральную библиотеку принесут холодное оружие.

В Липецке продолжает держаться тёплая осенняя погода, похолодает совсем чуть–чуть – от +18 до +20 градусов, плюс днём пройдёт небольшой дождик.









– ул. Филипченко, 10.









С 9:00 до 17:00 обесточат:





– пр–т им. 60–летия СССР д. 20б.









Как вы считаете – стало ли проще разыскать бензин в Липецке? Напишите в комментариях. Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports давно уже не передаёт данные по столице региона, но зато предупредит о ситуации с топливом в округах области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Несмотря на аномальную осеннюю теплынь, в Липецке с сегодняшнего дня решили начать подавать отопление в квартиры.









В 19:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) свой XXVI сезон откроет Липецкий джазовый оркестр (6+).









В 12:10 в первом корпусе Липецкого областного колледжа искусств им. К. Игумнова (пр-т Победы, 69А) начнутся фестиваль народной музыки «На Покров» (6+).









Фото ОЦКНТ

В 19:000 на сцене ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в рамках XLII фестиваля «Липецкие театральные встречи» выступит Тамбовский академические драматический театр со спектаклем «Отелло» (16+).













Фото vk.ru/tambovteatr





Отличная погода позволит провести очередное занятие проекта «Мама в ресурсе» сегодня в 10:00 в Нижнем парке (0+).









С 8:00 до 14:00 продуктовая ярмарка раскинет палатки на площади перед Городским ДК (ул. Коммунистическая, 20) (6+).









Это могут сделать даже курьер, хотя, по данным сервиса, разносчики и так зарабатывают немало – в среднем 185 600 рублей. Но если ориентироваться в складской логистике, то можно претендовать на доход до 186 600 рублей (+2%), а знание мерчандайзинга даст до 207 700 рублей (+13%).







