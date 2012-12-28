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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: старт отопительного сезона, Отелло из Тамбова и новые способы заработка

Нас ждут концерты, спектакль, ярмарка, а в Центральную библиотеку принесут холодное оружие.

Дождик, но небольшой

В Липецке продолжает держаться тёплая осенняя погода, похолодает совсем чуть–чуть – от +18 до +20 градусов, плюс днём пройдёт небольшой дождик.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Маршала Рыбалко, 8;
– ул. Одоевского, 5;
– ул. Филипченко, 10.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Винницкой, Задорожной, Маршала Рыбалко, Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Садовой, Харьковской, Шахтёрской.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– пр–т им. 60–летия СССР д. 20б.

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Пробки

Попасть в пробку – ещё полбеды. А если посреди улицы вы истратите последний бензин? Чтобы этого не случилось, перед поездкой советуем заглядывать в «Яндекс-карты».


Бензин

Как вы считаете – стало ли проще разыскать бензин в Липецке? Напишите в комментариях. Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports давно уже не передаёт данные по столице региона, но зато предупредит о ситуации с топливом в округах области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Отопительный сезон

Несмотря на аномальную осеннюю теплынь, в Липецке с сегодняшнего дня решили начать подавать отопление в квартиры.

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Мэрия Липецка опубликовала график: отопление будут подключать постепенно в течение 5-ти дней. Если, конечно, всё пойдёт по плану.

Джазовый оркестр открывает сезон

В 19:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) свой XXVI сезон откроет Липецкий джазовый оркестр (6+).

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На концерте «Классика? Джаз!» встретятся два мира – академическая музыка и джазовые композиции.

Оркестр под руководством Дмитрия Стульнева представят программу, в которой строгая форма встретится с импровизацией, свингом и красками большого биг-бэнда.

Народная песня

В 12:10 в первом корпусе Липецкого областного колледжа искусств им. К. Игумнова (пр-т Победы, 69А) начнутся фестиваль народной музыки «На Покров» (6+).

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Фото ОЦКНТ

Лучшие этнографические коллективы и исполнители Липецкой области. Организатор фестиваля – заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии «Душа России» Кристаллина Иващенко.

Вход свободный.

Коли, руби!

В 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есениня начнётся занятие по фланкировке шашкой (12+).

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Фото vk.ru

Искусству фехтования будет учить мастер этого дела Мария Фисюн. Умение может пригодиться в театральных постановках, на концертах и т.д.

Занятие бесплатное.

Театр

В 19:000 на сцене ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в рамках XLII фестиваля «Липецкие театральные встречи» выступит Тамбовский академические драматический театр со спектаклем «Отелло» (16+).

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Фото vk.ru/tambovteatr

Трагедия Шекспира в интерпретации главного тамбовского режиссёра Андрея Боровикова, сделавшего упор на визуальную эстетику. История, как рушится рай, если в него прокрадется «зеленоглазое чудовище» ревности, а коварное предательство убивает тише меча.

Мамочки прогуляются по парку

Отличная погода позволит провести очередное занятие проекта «Мама в ресурсе» сегодня в 10:00 в Нижнем парке (0+).

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Вместе с краеведом ЛОУНБ женщины с детьми отправятся на прогулку по осеннему парку, понаблюдаот за природой и поиграют с сыночками и дочками в увлекательные игры. Свежий воздух, новые впечатления и время, проведенное вместе, помогут отвлечься от повседневных забот.

А кушать хочется…

С 8:00 до 14:00 продуктовая ярмарка раскинет палатки на площади перед Городским ДК (ул. Коммунистическая, 20) (6+). 

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Можно сделать припасы на зиму, купить продукты длительного хранения, но и всё остальное – вплоть до фирменных липецких сувениров.

Зарабатывать больше

Продолжаем публиковать советы hh.ru о том, как представителям разных профессий увеличить свой доход.

Это могут сделать даже курьер, хотя, по данным сервиса, разносчики и так зарабатывают немало – в среднем 185 600 рублей. Но если ориентироваться в складской логистике, то можно претендовать на доход до 186 600 рублей (+2%), а знание мерчандайзинга даст до 207 700 рублей (+13%).

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Бухгалтеры зарабатывают 79 700 рублей. Но если научатся оптимизировать зарплаты, то могут рассчитывать получать до 150 000 рублей (+88%), а за ведение импортных операций получат надбавку и заработают до 144 000 рублей (+78%).

Повара, пекари и кондитеры за 9 месяцев текущего года вышли на доход в 70 600 рублей. Могут больше, если изучат производственное планирование – до 139 600 рублей (+98%) или организуют и начнут контролировать персонал – до 141 600 (+100%).

А кладовщики, которые зарабатывают 91 300, увеличат свою бюджет, если освоят работу с документами – до 123 000 рублей (+35%), научатся сами работать на погрузчике – до 123 000 рублей (+35%), освоят ведение учёта – до 175 600 рублей (+93%).

Дорогие липчане! Продолжаем трудиться, следить за ситуацией в регионе и выискивать позитив. С новостями поможет GOROD48. Наша лента крутится 24/7, поэтому можете быть уверенными, что не пропустите ничего, что коснётся лично вас. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
:D
52 минуты назад
В библиотеке, занятия с шашкой. Как это развидеть теперь
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Удивительно
59 минут назад
Про зарплаты всегда интересно читать! Про медианую , про среднюю, про максимальную, про МРОТ, про минимальную. Как фантастический рассказ.
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