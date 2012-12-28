Липецкая вечЁрка: начало отопительного сезона, миллиард рублей наличными и долгий путь за грибами
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Происшествия
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13 минут назад
Липецкие силовики отработали отражение диверсий
В учении «Пункт-2026» участвовали представители ФСБ, МВД, Минобороны, СК, Росгвардии, МЧС и ФСО.
«Подводя итоги учения, Юрий Шумилин отметил готовность группировки к пресечению преступлений террористической направленности. Штабом приняты конкретные решения, нацеленные на дальнейшее совершенствование взаимодействия региональных субъектов антитеррористической деятельности, а также мер противодействия террористическим угрозам на территории Липецкой области», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Липецкой области.
Видео пресс-службы УФСБ России по Липецкой области.
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