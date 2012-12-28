Липецкие силовики отработали отражение диверсий

В учении «Пункт-2026» участвовали представители ФСБ, МВД, Минобороны, СК, Росгвардии, МЧС и ФСО.





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В Липецкой области проведено тактико-специальное учение «Пункт-2026». Под руководством начальника регионального оперативного штаба Юрия Шумилина представители ФСБ, МВД, Министерства обороны, Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН, МЧС, ЦССИ ФСО и правительства Липецкой области отрабатывали алгоритмы нейтрализации диверсий и терактов.«Подводя итоги учения, Юрий Шумилин отметил готовность группировки к пресечению преступлений террористической направленности. Штабом приняты конкретные решения, нацеленные на дальнейшее совершенствование взаимодействия региональных субъектов антитеррористической деятельности, а также мер противодействия террористическим угрозам на территории Липецкой области», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Липецкой области.