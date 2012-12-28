Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Улицу Советскую раскопали через месяц после ремонта: мэр в гневе
Общество
Мэр Михаил Щербаков опубликовал график включения отопления
Общество
Кому — в цирк, кому — в пехоту
Общество
Ельчанка убила мужа одним ударом ножа
Происшествия
Октябрь притворился маем
Общество
19-летний ельчанин устроил стрельбу на остановке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: график включения отопления, перерытая Советская и затянувшееся лето
Общество
В Липецке муниципальная выплата при заключении контракта на участие в СВО выросла до 1,7 миллиона рублей
Общество
Татьяна Дьяконова, Сергей Курбатов и Максим Кавджарадзе получили портфели в Госдуме
Общество
Липецкие силовики отработали отражение диверсий
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: старт отопительного сезона, Отелло из Тамбова и новые способы заработка
Общество
19-летний ельчанин устроил стрельбу на остановке
Происшествия
Ельчанка убила мужа одним ударом ножа
Происшествия
У дороги Липецк-Чаплыгин обнаружена машина с трупом
Происшествия
55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей
Происшествия
До третьего октябрьского рекорда Липецку не хватило всего полградуса
Погода в Липецке
14-летняя девочка пострадала в аварии на улице Ударников
Происшествия
В липецком СНТ сгорел «ВАЗ-2114»
Происшествия
Ночью в области отразили воздушную атаку
Происшествия
Отбой красного уровня в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Происшествия
640
сегодня, 10:33
3

55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей

Женщина получила переломы ног и травму позвоночника. Долгое время она не могла ходить.

Лебедянский сахарный завод по решению суда выплатит 55-летней уборщице полмиллиона рублей за производственные травмы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этим летом на женщину во время работы упали 50-килограммовые мешки с сахаром, и она получила  переломы ног и травму позвоночника. Долгое время женщина вообще не могла ходить — сейчас она встала на ноги и постепенно восстанавливается. Полученные на производстве травмы были отнесены к категории тяжких.

Расследование несчастного случая пришло к выводу: мешки упали на уборщицу из-за ошибок в организации производственных работ. Виновника случившегося оштрафовали по статье 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». А в пользу уборщицы по иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда.
несчастный случай
техника безопасности
1
3
5
2
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да уж
9 минут назад
Раньше за производственную травму пожизненно пенсию платили по потере трудоспособности! А сейчас капиталисты откупились разовой выплатой и всё!
Ответить
Магомед
37 минут назад
Надо хорошо адвоката платить! Судить миллиард, потом адвокат половина давать! Я так думаю!
Ответить
Липчанин
48 минут назад
Что-то маловато будет. Пол миллиона ... На лечение сколько уйдет, а ЗП уборщицы небольшая, соответственно и больничный.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить