55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей

Женщина получила переломы ног и травму позвоночника. Долгое время она не могла ходить.

Лебедянский сахарный завод по решению суда выплатит 55-летней уборщице полмиллиона рублей за производственные травмы.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этим летом на женщину во время работы упали 50-килограммовые мешки с сахаром, и она получила переломы ног и травму позвоночника. Долгое время женщина вообще не могла ходить — сейчас она встала на ноги и постепенно восстанавливается. Полученные на производстве травмы были отнесены к категории тяжких.Расследование несчастного случая пришло к выводу: мешки упали на уборщицу из-за ошибок в организации производственных работ. Виновника случившегося оштрафовали по статье 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». А в пользу уборщицы по иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда.