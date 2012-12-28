В Липецке муниципальная выплата при заключении контракта на участие в СВО выросла до 1,7 миллиона рублей
55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей
Происшествия
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сегодня, 10:33
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55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей
Женщина получила переломы ног и травму позвоночника. Долгое время она не могла ходить.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этим летом на женщину во время работы упали 50-килограммовые мешки с сахаром, и она получила переломы ног и травму позвоночника. Долгое время женщина вообще не могла ходить — сейчас она встала на ноги и постепенно восстанавливается. Полученные на производстве травмы были отнесены к категории тяжких.
Расследование несчастного случая пришло к выводу: мешки упали на уборщицу из-за ошибок в организации производственных работ. Виновника случившегося оштрафовали по статье 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». А в пользу уборщицы по иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда.
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