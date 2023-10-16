Общество
40 минут назад
Мать травмированной деревом девочки пожаловалась в Госдуму на действия Следственного комитета
По словам силовиков, они ждут выводов врачей о степени причиненного ребенку вреда.
В комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поступило обращение Светланы Самойленко, матери травмированной 8 октября на улице Вермишева деревом 10-летней девочки. Женщина пожаловалась на некие действия сотрудников Следственного комитета РФ по Липецкой области, расследующих причины инцидента.
«Поскольку в данном обращении и жалобе речь идёт о нарушении прав несовершеннолетней, обратилась к Председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль данную жалобу и поручить рассмотреть её в порядке статьи 124 УПК РФ. Прошу также проконтролировать расследование дела по данному происшествию и назначение возмещения потерпевшей причинённого морального вреда», — написано в обращении председателя комитета Госдумы Нины Останиной на имя Александра Бастрыкина.
— В тот же день, когда на ребенка упало дерево, следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области начал проверку обстоятельство случившегося. Но у нас пока нет медицинского заключения о степени причиненного здоровью ребёнка вреда. Как только у нас будет весь пакет экспертиз, мы сможем дать точную уголовно-правовую оценку случившемуся, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.
В областной детской больнице, где лечат девочку, говорят об улучшении ее состояния. Ребенка, возможно, выпишут уже на этой неделе.
Напомним, что упавший на школьницу тополь рос на неразграниченной территории, то есть на землях муниципалитета, в трех метрах за границами двора, который обслуживает управляющая компания. Никакого аварийного акта на это дерево ранее не составляли. У девочки врачи диагностировал ушибы грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того у ребёнка частично раскрошены передние зубы. В минувший понедельник девочку посетила мэр Липецка.
«Поскольку в данном обращении и жалобе речь идёт о нарушении прав несовершеннолетней, обратилась к Председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль данную жалобу и поручить рассмотреть её в порядке статьи 124 УПК РФ. Прошу также проконтролировать расследование дела по данному происшествию и назначение возмещения потерпевшей причинённого морального вреда», — написано в обращении председателя комитета Госдумы Нины Останиной на имя Александра Бастрыкина.
— В тот же день, когда на ребенка упало дерево, следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области начал проверку обстоятельство случившегося. Но у нас пока нет медицинского заключения о степени причиненного здоровью ребёнка вреда. Как только у нас будет весь пакет экспертиз, мы сможем дать точную уголовно-правовую оценку случившемуся, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.
В областной детской больнице, где лечат девочку, говорят об улучшении ее состояния. Ребенка, возможно, выпишут уже на этой неделе.
Напомним, что упавший на школьницу тополь рос на неразграниченной территории, то есть на землях муниципалитета, в трех метрах за границами двора, который обслуживает управляющая компания. Никакого аварийного акта на это дерево ранее не составляли. У девочки врачи диагностировал ушибы грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того у ребёнка частично раскрошены передние зубы. В минувший понедельник девочку посетила мэр Липецка.