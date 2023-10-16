Общество

сегодня, 13:56

Парковки в центре Липецка: пока бесплатно, пока в тестовом режиме

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#парковка
Парковки в центре Липецка: пока бесплатно, пока в тестовом режиме

до донастройки системы под интересы 50 тысяч льготников.

Сегодня на оперативке у главы Липецка председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил о начале технического этапа проекта платных парковок в центре города.

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Павел Звонарев рассказал, что проект липецких платных парковок включен в федеральную сеть «Городских парковок» и горожане могут скачать соответствующее приложение. Уже работает и городской портал parking48.ru со всей необходимой информации о способах оплаты и о льготниках, для которых парковка будет бесплатной. Кстати, после публичных обсуждений в горсовете и в облсовете число льготников выросло с 20 тысяч до 50 тысяч человек. Поэтому Павел Звонарев предложил увеличить срок технического этапа запуска системы из-за существенного роста льготников. Также или через портал parking48.ru, или через непосредственное обращение в управление главного смотрителя жильцам домов на красных линиях улиц, попавших в зону платного паковочного пространства, можно оформить статус резидента с фиксированной оплатой в 1 508 рублей за год парковки под окнами дома.

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— Пока липчане могут пользоваться парковочным пространством на прежних условиях — бесплатно. Соответственно, пока нет речи и о штрафе в 500 рублей за нарушение правил парковки.

Вице-мэр Николай Дергунов заявил о необходимости донастройки системы:

— Если система не будет готова к 1 ноября, то мы продлим период тестового бесплатного режима. Но технически она уже работает.

Глава Липецка согласилась с предложениями, поручив в ближайшее время отработать скрипты ответов диспетчеров ЕДС на типичные вопросы водителей. «Все жалобы и вопросы должны быть разбиты по категориям и на них должны быть ответы».

— Несмотря на то, что о платных парковках мы уже говорили, понятно, что как только наступает час «Х», люди начинают предметно задавать вопросы. А мы с вами к этому должны быть готовы, — сказала мэр.
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#парковка

Комментарии (4)

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Автохам

24 минуты назад
Платные парковки это вселенское зло.
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Платные парковки

38 минут назад
надо было минимум лет 10 назад создавать! тогда на улицах порядок бы был
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Грустно...

45 минут назад
Сколько бездельников болтают ни о чём... А могли бы работать...
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Тогда

57 минут назад
все расходимся по теплым квартирам.
ответить
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