Общество
сегодня, 13:56
Парковки в центре Липецка: пока бесплатно, пока в тестовом режиме
до донастройки системы под интересы 50 тысяч льготников.
Сегодня на оперативке у главы Липецка председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил о начале технического этапа проекта платных парковок в центре города.
Павел Звонарев рассказал, что проект липецких платных парковок включен в федеральную сеть «Городских парковок» и горожане могут скачать соответствующее приложение. Уже работает и городской портал parking48.ru со всей необходимой информации о способах оплаты и о льготниках, для которых парковка будет бесплатной. Кстати, после публичных обсуждений в горсовете и в облсовете число льготников выросло с 20 тысяч до 50 тысяч человек. Поэтому Павел Звонарев предложил увеличить срок технического этапа запуска системы из-за существенного роста льготников. Также или через портал parking48.ru, или через непосредственное обращение в управление главного смотрителя жильцам домов на красных линиях улиц, попавших в зону платного паковочного пространства, можно оформить статус резидента с фиксированной оплатой в 1 508 рублей за год парковки под окнами дома.
— Пока липчане могут пользоваться парковочным пространством на прежних условиях — бесплатно. Соответственно, пока нет речи и о штрафе в 500 рублей за нарушение правил парковки.
Вице-мэр Николай Дергунов заявил о необходимости донастройки системы:
— Если система не будет готова к 1 ноября, то мы продлим период тестового бесплатного режима. Но технически она уже работает.
Глава Липецка согласилась с предложениями, поручив в ближайшее время отработать скрипты ответов диспетчеров ЕДС на типичные вопросы водителей. «Все жалобы и вопросы должны быть разбиты по категориям и на них должны быть ответы».
— Несмотря на то, что о платных парковках мы уже говорили, понятно, что как только наступает час «Х», люди начинают предметно задавать вопросы. А мы с вами к этому должны быть готовы, — сказала мэр.
Павел Звонарев рассказал, что проект липецких платных парковок включен в федеральную сеть «Городских парковок» и горожане могут скачать соответствующее приложение. Уже работает и городской портал parking48.ru со всей необходимой информации о способах оплаты и о льготниках, для которых парковка будет бесплатной. Кстати, после публичных обсуждений в горсовете и в облсовете число льготников выросло с 20 тысяч до 50 тысяч человек. Поэтому Павел Звонарев предложил увеличить срок технического этапа запуска системы из-за существенного роста льготников. Также или через портал parking48.ru, или через непосредственное обращение в управление главного смотрителя жильцам домов на красных линиях улиц, попавших в зону платного паковочного пространства, можно оформить статус резидента с фиксированной оплатой в 1 508 рублей за год парковки под окнами дома.
— Пока липчане могут пользоваться парковочным пространством на прежних условиях — бесплатно. Соответственно, пока нет речи и о штрафе в 500 рублей за нарушение правил парковки.
Вице-мэр Николай Дергунов заявил о необходимости донастройки системы:
— Если система не будет готова к 1 ноября, то мы продлим период тестового бесплатного режима. Но технически она уже работает.
Глава Липецка согласилась с предложениями, поручив в ближайшее время отработать скрипты ответов диспетчеров ЕДС на типичные вопросы водителей. «Все жалобы и вопросы должны быть разбиты по категориям и на них должны быть ответы».
— Несмотря на то, что о платных парковках мы уже говорили, понятно, что как только наступает час «Х», люди начинают предметно задавать вопросы. А мы с вами к этому должны быть готовы, — сказала мэр.
Автохам
Платные парковки
Грустно...
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