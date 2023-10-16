В Липецкой области завтра дождливо, ветрено и до +9

17 октября через территорию Липецкой области пройдет волновой фронт атлантического циклона – ожидаются дожди, местами сильные, похолодает.

18 и 19 октября небольшие дожди прогнозируются лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дожди – местами сильные, днем небольшие дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью температура воздуха от +1 до +6 градусов, днем она составит от +4 до +9 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью дожди — местами сильные, днем небольшие дожди. Температура воздуха ночью — от +1 до +3 градусов, днем на улице — от +6 до +8 градусов.



День 17 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.



