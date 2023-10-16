Первые дни платных парковок в Липецке: на дорогах полно пустых мест

Водители не против платить за остановку в центре города, но не знают как.

Итак, заработало! Со вчерашнего дня в центре Липецка официально появилось платное парковочное пространство. В зону платного паркинга попали площади Плеханова и Ленина-Соборной, улицы Саперная, Интернациональная, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарская, Желябова и Угловая, где обозначены 830 мест для стоянки машин. Но выходные и праздничные дни по принятому Липецким горсоветом Положению парковка бесплатная. Поэтому мы решили посмотреть, как что работает, в первый рабочий день недели.В 08:15 на улице Плеханова у 44-го лицея машины останавливались одна за другой: родители привозили детей. И владельцев навороченных авто совершенно не смущает то, что, во-первых, они останавливаются на размеченном желтой сплошной линией участке дороги до и после пешеходного перехода, во-вторых, порой высаживают школьников прямо на «зебре», в-третьих, паркуются в два ряда. А меж тем за 15 метров до и после этой самой желтой сплошной, за остановку у которой водителя должны оштрафовать по ч.4 ст.12.16 КоАП РФ на 1500 рублей, размеченные под платную парковку места были абсолютно пустыми!Водители машин охотно говорили на камеру. Все они готовы платить за парковку, но пока не знают как.— Я скачал приложение «Городские парковки» еще вчера. В нем уже есть Липецк. Но вчера приложение не работало. Не работает оно и сегодня. Нельзя положить деньги на счет. Читал, кстати, на вашем сайте о том, что можно платить через Сбербанк, но у меня карта другого банка, — сказал нам один из водителей.О том же — о неработающем в Липецке приложении «Городские парковки» — нам сказали и другие водители.Поразительно, но обычно заполненные машинами крайние правые полосы в центре города были сегодня или абсолютно пустыми, или на желтых квадратах, рассчитанных, например, на 10-15 мест, стояло по две-три машины. И это за две недели до начала взимания оплаты за парковку. «Тренируются не платить», — пошутил один из водителей, окинув взглядом пустоту вокруг.Мы обошли улицы Плеханова, Желябова и Зегеля и не увидели обилия видеокамер над местами парковок. Интересно, как их оператор, УГС Липецка, собирается контролировать оплату стоянки?Напомним, что плату за стоянку будут взимать только по будням с 08:00 до 20:00. Не придется платить за парковку в том случае, если стоянка займет 15 минут. У объектов социальной инфраструктуры: поликлиники, школы или детского сада первый час парковки будет бесплатным. Имеющим машины жителям домов на «красных линиях» улиц и площадей по их заявлениям на год оформят резидентные соглашения ценой 1 508 рублей. Льготники, которым благодаря лоббизму городских и областных депутатов несть числа, смогут парковаться бесплатно. Также бесплатно будет парковаться спецтранспорт силовиков, медиков, МЧС: у областной прокуратуры даже не размечали желтым асфальт.— Мы люди подневольные, — так ответил на вопрос водитель служебной машины с тремя «ольгами» в номерном знаке, припарковавшийся у здания по улице Плеханова, 33, — областного управления социальной политики.Водитель почему-то абсолютно уверен, что служебные автомобили по-прежнему будут стоять весь рабочий день в центре города. Совершенно бесплатно. «И вообще, у них с платными парковками ничего не получится!» — сказал он.«Они» — это администрация Липецка, которая и инициировала создание платного парковочного пространства ради разгрузки дорог и улучшения экологии. У «них» говорят, что до 1 ноября за парковки платить не нужно.Пока же благая идея избавить центр города от излишнего техногенного давления не работает, ведь дворы многоэтажек в границах действия платных парковок по-прежнему забиты машинами. В мэрии обещают, что уже в октябре внесут в горсовет проекты двух нормативных документов: на установку шлагбаумов на въездах во дворы и на возмещение жильцам дворов или бизнесу из городского бюджета 90% затрат на них.