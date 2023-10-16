Общество

34 минуты назад

Первые дни платных парковок в Липецке: на дорогах полно пустых мест

5 947
#платная партовка
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Водители не против платить за остановку в центре города, но не знают как.

Итак, заработало! Со вчерашнего дня в центре Липецка официально появилось платное парковочное пространство. В зону платного паркинга попали площади Плеханова и Ленина-Соборной, улицы Саперная, Интернациональная, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарская, Желябова и Угловая, где обозначены 830 мест для стоянки машин. Но выходные и праздничные дни по принятому Липецким горсоветом Положению парковка бесплатная. Поэтому мы решили посмотреть, как что работает, в первый рабочий день недели.

В 08:15 на улице Плеханова у 44-го лицея машины останавливались одна за другой: родители привозили детей. И владельцев навороченных авто совершенно не смущает то, что, во-первых, они останавливаются на размеченном желтой сплошной линией участке дороги до и после пешеходного перехода, во-вторых, порой высаживают школьников прямо на «зебре», в-третьих, паркуются в два ряда. А меж тем за 15 метров до и после этой самой желтой сплошной, за остановку у которой водителя должны оштрафовать по ч.4 ст.12.16 КоАП РФ на 1500 рублей, размеченные под платную парковку места были абсолютно пустыми!

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Водители машин охотно говорили на камеру. Все они готовы платить за парковку, но пока не знают как.

— Я скачал приложение «Городские парковки» еще вчера. В нем уже есть Липецк. Но вчера приложение не работало. Не работает оно и сегодня. Нельзя положить деньги на счет. Читал, кстати, на вашем сайте о том, что можно платить через Сбербанк, но у меня карта другого банка, — сказал нам один из водителей.

О том же — о неработающем в Липецке приложении «Городские парковки» — нам сказали и другие водители.
Поразительно, но обычно заполненные машинами крайние правые полосы в центре города были сегодня или абсолютно пустыми, или на желтых квадратах, рассчитанных, например, на 10-15 мест, стояло по две-три машины. И это за две недели до начала взимания оплаты за парковку. «Тренируются не платить», — пошутил один из водителей, окинув взглядом пустоту вокруг.

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Мы обошли улицы Плеханова, Желябова и Зегеля и не увидели обилия видеокамер над местами парковок. Интересно, как их оператор, УГС Липецка, собирается контролировать оплату стоянки?

Напомним, что плату за стоянку будут взимать только по будням с 08:00 до 20:00. Не придется платить за парковку в том случае, если стоянка займет 15 минут. У объектов социальной инфраструктуры: поликлиники, школы или детского сада первый час парковки будет бесплатным. Имеющим машины жителям домов на «красных линиях» улиц и площадей по их заявлениям на год оформят резидентные соглашения ценой 1 508 рублей. Льготники, которым благодаря лоббизму городских и областных депутатов несть числа, смогут парковаться бесплатно. Также бесплатно будет парковаться спецтранспорт силовиков, медиков, МЧС: у областной прокуратуры даже не размечали желтым асфальт.

— Мы люди подневольные, — так ответил на вопрос водитель служебной машины с тремя «ольгами» в номерном знаке, припарковавшийся у здания по улице Плеханова, 33, — областного управления социальной политики.
Водитель почему-то абсолютно уверен, что служебные автомобили по-прежнему будут стоять весь рабочий день в центре города. Совершенно бесплатно. «И вообще, у них с платными парковками ничего не получится!» — сказал он.

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«Они» — это администрация Липецка, которая и инициировала создание платного парковочного пространства ради разгрузки дорог и улучшения экологии. У «них» говорят, что до 1 ноября за парковки платить не нужно.

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дворы на Желябова

Пока же благая идея избавить центр города от излишнего техногенного давления не работает, ведь дворы многоэтажек в границах действия платных парковок по-прежнему забиты машинами. В мэрии обещают, что уже в октябре внесут в горсовет проекты двух нормативных документов: на установку шлагбаумов на въездах во дворы и на возмещение жильцам дворов или бизнесу из городского бюджета 90% затрат на них.
5 947
#платная партовка
2

Комментарии (5)

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смотритель зоопарка

7 минут назад
ну бумере хАзяин жизни приехал :D
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отец Дормидонт

7 минут назад
надо освятить парковки - тады народ попрет
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ЦЕНТР

9 минут назад
Урываевой расскажите про парковку, а то обещала забор у магазина поставить .
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Липа

13 минут назад
Все во дворах, вдоль и поперек.
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Мда уж

23 минуты назад
1:37 -- девчонки играют в прятки с жизнью.
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