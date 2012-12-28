Липецкая вечЁрка: график включения отопления, перерытая Советская и затянувшееся лето

Сегодня, 13 октября, опубликован график включения отопления, мэр Михаил Щербаков возмутился раскопанной сразу после ремонта улицей Советской, и на улице почти по-летнему жарко.