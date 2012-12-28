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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: график включения отопления, перерытая Советская и затянувшееся лето

Сегодня, 13 октября, опубликован график включения отопления, мэр Михаил Щербаков возмутился раскопанной сразу после ремонта улицей Советской, и на улице почти по-летнему жарко.

Опубликован график включения отопления в Липецке. Судя по нему, тепло в жилые дома будут подавать в течение четырех дней, с 14 по 17 октября, 18 октября, воскресенье — резервный день.







Конечно, не стоит думать, что во всех квартирах до конца недели станет тепло. Управляющим компаниям надо еще отладить температурный режим в домах, к тому же возможны порывы старых труб.

Мэр Михаил Щербаков сегодня выложил гневный пост по поводу перерытой улицы Советской, которую только-только отремонтировали. Причем перед началом ремонта улицы его согласовали со всеми ресурсоснабжающими организациями, чтобы подобной ситуации не случилось. А она случилась.

Раскопали дорогу сотрудники «РИР-Энерго», в компании пояснили, что сделали это вынужденно.

«На улице Советской произошло повреждение муниципальной тепловой сети, находящейся у нас на обслуживании. В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы. После их завершения участок дороги будет восстановлен».

«Два места на Советской и копают их два-четыре раза в год», — заметил Антуан.

И еще про благоустройство. Председатель департамента развития территории Екатерина Банникова сегодня отчиталась перед депутатами горсовета о работе ведомства, которое в числе прочего контролирует благоустройство Липецка.

С начала года департамент обнаружил почти девять тысяч различных нарушений правил благоустройства города и выдал 5 850 предписаний об их устранении. Суды рассмотрели более 750 административных дел о неустранённых нарушениях. В общей сложности выписано штрафов на 9,12 миллиона рублей.

ТОП нарушений благоустройства в Липецке — граффити, раскопки и бурьян.

«Победы 106а, разукомплектованный автомобиль (без колёс) уже несколько лет стоит, сколько жалоб на него написали в администрацию города? Их уже в макулатуру можно сдать, хоть какая-то польза будет. У того же дома перед вторым подъездом Марианская впадина и уничтоженное благоустройство. УК Кит пеняла на программу «Мой двор», городская администрация поддерживала и переносила её годами. По итогу благоустройства нет, программы нет. Все довольный кроме жильцов», — написал Коля.

«При том, что настоящих граффитчиков по пальцам можно пересчитать, в основном теггеры-каракулеманы, которые, как псы из-под хвоста, метят территорию», — возмутился Инженер.

«Но страшнее — это маляры от УКашек, которые эти каракули закрашивают ядовитыми красками в кривом шахматном порядке (наверное, родители граффитчиков) — в итоге фасады у нас просто ужас. Нельзя просто так взять и ровно нейтральной краской закрасить, надо сделать ещё хуже», — ответила ему эмаль.

«Если бы штраф для граффитчиков был от 100 тысяч рублей за одну букву, а поймавшему платили бы 25%, то через месяц всех бы переловили», — предложил пятибрат.

Погода бьет рекорды по теплу. Фоторепортаж о затянувшемся бабьем лете можно посмотреть здесь.

«Красивые фотографии. Красивый город Липецк! И осень пока что удалась!» — резюмировал ГОСТЬ53.

Липчане от такой погоды в восторге.



Завтра в Липецке ожидается небольшой дождь, но все еще будет тепло. Температура воздуха составит от +18 до +20 градусов.

Это опять же близко к рекордному значению в +21 градус, которое отмечалось 14 октября 2009 года. Самым холодным день 14 октября был в 1924 году — 8 градусов мороза.
вечЁрка
отопительный сезон
раскопки
бабье лето
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Комментарии (1)

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Клара
45 минут назад
Не могу найти Первомайскую в списках.Наверное мы опять пролетим фанерой над Парижем.
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