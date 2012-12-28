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Происшествия
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сегодня, 11:59
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36-летний краснинец обчистил пожилую родственницу и сам заявил о краже в полицию
Так мужчина хотел отвести от себя подозрения.
«В результате полицейскими была установлена причастность к краже родственника, вызвавшего полицию. Тем самым он пытался ввести в заблуждение и полицейских, и потерпевшую. Мужчина во всём сознался и пояснил, что 25 сентября был в гостях у старушки. Он зал, где она хранит деньги, и когда женщина вышла из дома, забрал из часть наличных из тайника», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Деньги мужчине были нужны, чтобы отдать долг. Но как только правда вскрылась — он всё вернул. Возбуждено уголовное дело о краже (по части второй статьи 158 УК РФ).
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