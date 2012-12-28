36-летний краснинец обчистил пожилую родственницу и сам заявил о краже в полицию

Так мужчина хотел отвести от себя подозрения.

30 сентября 36-летний житель Краснинского округа сообщил в полицию о краже 45 000 рублей у его 85-летней близкой родственницы. Со слов пожилой женщины, к ней в дом приходили только близкие родственники, посторонних людей не было.«В результате полицейскими была установлена причастность к краже родственника, вызвавшего полицию. Тем самым он пытался ввести в заблуждение и полицейских, и потерпевшую. Мужчина во всём сознался и пояснил, что 25 сентября был в гостях у старушки. Он зал, где она хранит деньги, и когда женщина вышла из дома, забрал из часть наличных из тайника», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.Деньги мужчине были нужны, чтобы отдать долг. Но как только правда вскрылась — он всё вернул. Возбуждено уголовное дело о краже (по части второй статьи 158 УК РФ).