«На всякий случай: рядом с местом аварии на Опытной проходил 900-мм водопровод»

Глава Липецка попросила департамент градостроительства и архитектуры разобраться в причинах коммунальной аварии, случившейся в минувшие выходные на Опытной станции.

Сегодня на оперативном совещании в городской администрации вице-мэр Ирина Вербецкая рассказала о коммунальной аварии на Боевом проезде, где подрядчик МКУ «Управление строительства Липецка» повредил магистральный 600-миллиметровый водопровод.Ирина Вербецкая сообщила, что авария случилась 14 октября в полдень. Ее последствия до половины одиннадцатого вечера 15 октября устраняли работники «РВК-Липецк». В полночь после заполнения системы водой ее подали ранее отключенным потребителям — жильцам многоэтажки на Боевом проезде, 13 и в 32 частных дома на улице Ботанической.Глава Липецка поблагодарила «РВК-Липецк» за оперативность в устранении аварии и за подвоз воды цистернами в отключенный район. Но мэр пока не понимает причину аварии.— Подрядчик говорит, что не повреждал трубу ковшом экскаватора. Но водопровод в этом случае был виден подрядчику. То есть была совершенно иная ситуация, чем на кольце Трубного, где подрядчик проткнул водопровод буром. Нужно предметно разобраться в причине случившегося. Отчего треснула чугунная труба? От работавшей рядом техники? От увеличившейся нагрузки на грунт? Что было в проектной документации? — Евгения Уваркина набросала вопросы вице-мэру Светлане Сурмий, потребовав от нее ответа о причинах коммунальной аварии.Глава Липецка заявила, что нельзя допускать ситуаций, чтобы из-за халатности подрядчиков, пусть даже и прокладывающих сети в новых микрорайонах, страдали уже обжитые кварталы.— Так, на всякий случай: рядом с поврежденным 600-миллиметровым водопроводом проходил 900-миллиметровый! Удачная ситуация, когда мы обошлись небольшим отключением потребителей, — сказала мэр.Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев сообщил о последствиях шквалистого ветра в минувший четверг, который свалил 21 дерево, повредил семь машин и два столба уличного освещения:— Мы снесли на прошлой неделе 70 аварийных деревьев и опилили еще 50. С начала года, таким образом, с улиц города убрано 2 197 представлявших опасность дерева и опилено еще 1 250. К концу года планово спилим 428 деревьев и обрежем еще 200.Глава Липецка попросила оперативно вывозить с улиц уже спиленные деревья и порубочные остатки. Также Евгения Уваркина в который раз посетовала на длительный срок сноса дерева от момента признания его опасным для горожан. «Эти сроки надо пересмотреть». Мэр попросила подчиненных рассмотреть подобную практику в других регионах и подготовить ей соответствующую информацию.