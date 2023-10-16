Происшествия

7 минут назад

«На всякий случай: рядом с местом аварии на Опытной проходил 900-мм водопровод»

38
#авария на сетях #ветер
«На всякий случай: рядом с местом аварии на Опытной проходил 900-мм водопровод»

Глава Липецка попросила департамент градостроительства и архитектуры разобраться в причинах коммунальной аварии, случившейся в минувшие выходные на Опытной станции.

Сегодня на оперативном совещании в городской администрации вице-мэр Ирина Вербецкая рассказала о коммунальной аварии на Боевом проезде, где подрядчик МКУ «Управление строительства Липецка» повредил магистральный 600-миллиметровый водопровод.

Ирина Вербецкая сообщила, что авария случилась 14 октября в полдень. Ее последствия до половины одиннадцатого вечера 15 октября устраняли работники «РВК-Липецк». В полночь после заполнения системы водой ее подали ранее отключенным потребителям — жильцам многоэтажки на Боевом проезде, 13 и в 32 частных дома на улице Ботанической.

39fcf272-d50f-4cc1-a658-0271c2ee85b6.jpg

Глава Липецка поблагодарила «РВК-Липецк» за оперативность в устранении аварии и за подвоз воды цистернами в отключенный район. Но мэр пока не понимает причину аварии.

— Подрядчик говорит, что не повреждал трубу ковшом экскаватора. Но водопровод в этом случае был виден подрядчику. То есть была совершенно иная ситуация, чем на кольце Трубного, где подрядчик проткнул водопровод буром. Нужно предметно разобраться в причине случившегося. Отчего треснула чугунная труба? От работавшей рядом техники? От увеличившейся нагрузки на грунт? Что было в проектной документации? — Евгения Уваркина набросала вопросы вице-мэру Светлане Сурмий, потребовав от нее ответа о причинах коммунальной аварии.

9cyoy6sdeyesia7xxwaopqfln8hv5c9a.jpg

Глава Липецка заявила, что нельзя допускать ситуаций, чтобы из-за халатности подрядчиков, пусть даже и прокладывающих сети в новых микрорайонах, страдали уже обжитые кварталы.

— Так, на всякий случай: рядом с поврежденным 600-миллиметровым водопроводом проходил 900-миллиметровый! Удачная ситуация, когда мы обошлись небольшим отключением потребителей, — сказала мэр.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев сообщил о последствиях шквалистого ветра в минувший четверг, который свалил 21 дерево, повредил семь машин и два столба уличного освещения:

07d8f731-d955-49a3-a1bc-bf348738d126.jpg

— Мы снесли на прошлой неделе 70 аварийных деревьев и опилили еще 50. С начала года, таким образом, с улиц города убрано 2 197 представлявших опасность дерева и опилено еще 1 250. К концу года планово спилим 428 деревьев и обрежем еще 200.

Глава Липецка попросила оперативно вывозить с улиц уже спиленные деревья и порубочные остатки. Также Евгения Уваркина в который раз посетовала на длительный срок сноса дерева от момента признания его опасным для горожан. «Эти сроки надо пересмотреть». Мэр попросила подчиненных рассмотреть подобную практику в других регионах и подготовить ей соответствующую информацию.
38
#авария на сетях #ветер

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

В «Елецком» хулиган повредил зеркала на двух автомобилях
#хулиганство #автомобиль
4
В «Елецком» хулиган повредил зеркала на двух автомобилях

53 минуты назад

Происшествия
Две машины сгорели за выходные
#МЧС #пожар
Две машины сгорели за выходные

сегодня, 11:22

Происшествия
Пять человек получили травмы в двойной аварии на грязинской трассе
#авария #ДТП
6
Пять человек получили травмы в двойной аварии на грязинской трассе

сегодня, 10:22

Происшествия
На Матырском водохранилище у отдыхающих прокололась надувная лодка
#происшествие на воде
7
На Матырском водохранилище у отдыхающих прокололась надувная лодка

вчера, 20:40

Происшествия
В Ельце за два дня упали с высоты три человека
#падение с высоты
8
В Ельце за два дня упали с высоты три человека

вчера, 13:19

Происшествия
На Опытной станции осушили участок с пробитым водопроводом
#авария на сетях
37
На Опытной станции осушили участок с пробитым водопроводом

вчера, 11:01

Происшествия