Общество

9 минут назад

Глава Липецка жестко прошлась по руководству УК и «Квадры»: 56 домов — без тепла

97
#отопление
Глава Липецка жестко прошлась по руководству УК и «Квадры»: 56 домов — без тепла

Евгения Уваркина завтра проинспектирует дома, оставшиеся без отопления.

Необычайно жестко на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Евгения Уваркина прошлась по «Квадре» и управляющим компаниям, из-за которых без тепла остаются 56 домов.

d85e8bae-17a1-4059-bfb3-60832a7d5302.jpg

В пример мэр привела дом №16 по проспекту 60 лет СССР. 13 октября во время подачи тепла в подвале дома порвало трубы. В тот же день управляющая компания обратилась в «Квадру» с заявкой о перекрытии задвижки на теплотрассе, ведущей к дому. Энергетики сделали это только вчера вечером, лишив попутно тепла жителей еще четырех домов.

— Дайте мне информацию о скорости реакции ресурсных организаций на все такие ситуации. Я вижу по созданному чату с участием УК и энергетиков, что управляющие компании бьют тревогу, отправляют телефонограммы, а там реакции ноль. Это недопустимо. «Квадра» обязана оперативно реагировать на сообщения в чате, реагировать на официально отправленные телефонограммы! — заявила мэр.

То, что в 56 домах нет тепла, свидетельствует, по словам Евгении Уваркиной, о качестве подготовки к отопительному сезону управляющих компаний:

— Но бессовестно долгая реакция «Квадры» тоже недопустима. Директор «Квадры» позволил себе уехать в отпуск в начале отопительного сезона, а его команда не очень спешит с реакцией.

Действительно, частный бизнес, судя по 5 416 жалобам горожан в ЕДС с начала отопительного сезона, подготовился к зиме в два раза хуже, чем годом ранее, когда таких обращений было 2 659. 89% жалоб к началу оперативки в мэрии еще не отработаны. Председатель департамента ЖКХ, вице-мэр Ирина Вербецкая сообщила, что в 30% случаев липчане обращались в ЕДС с претензиями по нарушению графика пуска тепла в дома, в 45% речь шла о едва живых батареях, в 25% жалоб посвящены повреждениям внутридомовых сетей.

aab246f5-e6eb-4de4-84e2-e370fdc09d3b.jpg

Если говорить о 333 объектах социальной сферы, то лишь в четырех из них нет тепла. В случае спортшколы №6 ситуация не критична — ДЮСШ на капремонте. Администрации городского историко-архитектурного музея было тепло и без отопления — он только сегодня подал заявку на подачу теплоносителя. А вот в спортшколе №6 на Сиреневом проезде и в детской школе искусств №2 на улице Гранитной тепла нет из-за порывов на сетях ресурсных организаций.

Евгения Уваркина завтра проинспектирует самые критические объекты, оставшиеся без отопления.
97
#отопление

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

Из-за утечки воды напротив мэрии отключат потребителей
#порыв
5
Из-за утечки воды напротив мэрии отключат потребителей

48 минут назад

Общество
В центре Липецка и на его окраинах — отключения холодной воды
#отключения
1
В центре Липецка и на его окраинах — отключения холодной воды

56 минут назад

Общество
Финальный этап: как проходит приёмка дома после капремонта?
Финальный этап: как проходит приёмка дома после капремонта?

сегодня, 11:43

Общество
Первые дни платных парковок в Липецке: на дорогах полно пустых мест
#платная партовка
28
Первые дни платных парковок в Липецке: на дорогах полно пустых мест

сегодня, 11:27

Общество
Квартира бабушки досталась чужому человеку: ельчанке не удалось оспорить завещание
#наследство #суд
10
Квартира бабушки досталась чужому человеку: ельчанке не удалось оспорить завещание

сегодня, 11:25

Общество
Мать травмированной деревом девочки пожаловалась в Госдуму на действия Следственного комитета
#ЧП #травма #ребенок
14
Мать травмированной деревом девочки пожаловалась в Госдуму на действия Следственного комитета

сегодня, 11:21

Общество