Глава Липецка жестко прошлась по руководству УК и «Квадры»: 56 домов — без тепла

Евгения Уваркина завтра проинспектирует дома, оставшиеся без отопления.

Необычайно жестко на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Евгения Уваркина прошлась по «Квадре» и управляющим компаниям, из-за которых без тепла остаются 56 домов.В пример мэр привела дом №16 по проспекту 60 лет СССР. 13 октября во время подачи тепла в подвале дома порвало трубы. В тот же день управляющая компания обратилась в «Квадру» с заявкой о перекрытии задвижки на теплотрассе, ведущей к дому. Энергетики сделали это только вчера вечером, лишив попутно тепла жителей еще четырех домов.— Дайте мне информацию о скорости реакции ресурсных организаций на все такие ситуации. Я вижу по созданному чату с участием УК и энергетиков, что управляющие компании бьют тревогу, отправляют телефонограммы, а там реакции ноль. Это недопустимо. «Квадра» обязана оперативно реагировать на сообщения в чате, реагировать на официально отправленные телефонограммы! — заявила мэр.То, что в 56 домах нет тепла, свидетельствует, по словам Евгении Уваркиной, о качестве подготовки к отопительному сезону управляющих компаний:— Но бессовестно долгая реакция «Квадры» тоже недопустима. Директор «Квадры» позволил себе уехать в отпуск в начале отопительного сезона, а его команда не очень спешит с реакцией.Действительно, частный бизнес, судя по 5 416 жалобам горожан в ЕДС с начала отопительного сезона, подготовился к зиме в два раза хуже, чем годом ранее, когда таких обращений было 2 659. 89% жалоб к началу оперативки в мэрии еще не отработаны. Председатель департамента ЖКХ, вице-мэр Ирина Вербецкая сообщила, что в 30% случаев липчане обращались в ЕДС с претензиями по нарушению графика пуска тепла в дома, в 45% речь шла о едва живых батареях, в 25% жалоб посвящены повреждениям внутридомовых сетей.Если говорить о 333 объектах социальной сферы, то лишь в четырех из них нет тепла. В случае спортшколы №6 ситуация не критична — ДЮСШ на капремонте. Администрации городского историко-архитектурного музея было тепло и без отопления — он только сегодня подал заявку на подачу теплоносителя. А вот в спортшколе №6 на Сиреневом проезде и в детской школе искусств №2 на улице Гранитной тепла нет из-за порывов на сетях ресурсных организаций.Евгения Уваркина завтра проинспектирует самые критические объекты, оставшиеся без отопления.