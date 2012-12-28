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сегодня, 07:34

19-летний ельчанин устроил стрельбу на остановке

В 44-летнего мужчину и 51-летнюю женщину он выстрелил из газового пистолета.

19-летнего ельчанина подозревают в хулиганстве с применением аэрозольного пистолета. Ночью он пытался успокоить шумную компанию.

«По данным следствия, 19-летний юноша, возвращаясь домой около трех часов ночи, обратил внимание на шумную компанию, которая громко слушала музыку на остановке по улице Костенко и не реагировала на просьбы уменьшить звук. Тогда парень достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лица 44-летнего мужчины и 51-летней женщины», – сообщает  областное управление МВД.

Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.
стрельба
конфликт
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