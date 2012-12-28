Липецкая вечЁрка: начало отопительного сезона, миллиард рублей наличными и долгий путь за грибами
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Погода в Липецке
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14 минут назад
Циклон принесёт в Липецкую область дожди
Задержатся они ненадолго: уже в пятницу снова сухо.
Среднесуточные температуры составят 13–14 градусов тепла, что на 6–8 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер юго-восточный, ночью 2–7 м/сек, днём 7–12 м/сек. Ночью на улице от +7 до +12 градусов, днём — от +17 до +22.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +9 до +11, днём — от +18 до +20 градусов.
День 14 октября стал самым тёплым в Липецке в 2009 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 8 градусов мороза.
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