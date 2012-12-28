В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Социальные статьи областного бюджета подросли на миллиард за счёт перераспределения его расходов
В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Спорт
52
15 минут назад
Липецкая дзюдоистка на берегах Волги очутилась в «Венеции»
При этом ей удалось пробиться на пьедестал почёта всероссийских соревнований.
В весовой категории до 70 кг липчанка провела три схватки, из которых две выиграла. В стартовом поединке она оказалась сильнее Варвары Безверхней из Калужской области. В четвертьфинале немилосердный жребий выбрал в соперницы Алине ещё одну калужанку, будущую победительницу соревнований Надежду Рытову. Та праздновала победу, отправив Сарсян в утешительную сетку.
Неудача не сломила нашу спортсменку, которая затем взяла верх над прошлогодней победительницей первенства ЦФО Камиллой Кикабидзе из Владимира.
Рытова заняла 1е место, Анна Локтионова из Москвы – 2-е, Сарсян и София щавель из Калуги поделили 3-е место. Всего на старт в этой весовой категории вышли 13 дзюдоисток из 8-ми регионов России.
Алина на пьедестале вторая справа
0
0
0
0
1
Комментарии