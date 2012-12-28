Липецкая дзюдоистка на берегах Волги очутилась в «Венеции»

При этом ей удалось пробиться на пьедестал почёта всероссийских соревнований.

Рытова заняла 1е место, Анна Локтионова из Москвы – 2-е, Сарсян и София щавель из Калуги поделили 3-е место. Всего на старт в этой весовой категории вышли 13 дзюдоисток из 8-ми регионов России.





Алина на пьедестале вторая справа

Алина Саргсян из областной комплексной СШОР стала «бронзовым» призёром всероссийских соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет «Северная Венеция» в Вышнем Волочке Тверской области.В весовой категории до 70 кг липчанка провела три схватки, из которых две выиграла. В стартовом поединке она оказалась сильнее Варвары Безверхней из Калужской области. В четвертьфинале немилосердный жребий выбрал в соперницы Алине ещё одну калужанку, будущую победительницу соревнований Надежду Рытову. Та праздновала победу, отправив Сарсян в утешительную сетку.Неудача не сломила нашу спортсменку, которая затем взяла верх над прошлогодней победительницей первенства ЦФО Камиллой Кикабидзе из Владимира.