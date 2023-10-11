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Липецкая вечЁрка: тройное столкновение, суперпожар и рокировка в облздраве
Сегодня, 11 октября, на проспекте Победы столкнулись три автомобиля, под Липецком горел склад, и Игорь Артмановов сообщил о назначениях в облздраве.
В аварии пострадал 21-летний водитель «Хендая».
— Скорость, гонки. Нет ума, — пришла в к выводу Оля.
— Может они краш-тест проводили? Уж больно уверенно ехали, не снижая скорости, — предположили Липецкие басни.
— Спасибо огромное человеческое тем людям, мужикам настоящим, которые начали подбегать к машинам пострадавших, а тем кто мимо проехал, позор вам мужики, стыд за таких как вы и срам! Всё-таки всё ещё я верю в нашу человечность! — поблагодарил Спасибо.
Сегодня в Липецке вспыхнул сильный пожар. Клубы дыма простирались на десятки метров.
На Промышленном проезде горел склад. Его довольно быстро потушили. Однако все могло не так хорошо закончиться. Рядом со складом находится АЗС. Но повезло, спасатели пролили водой окрестности заправки, да и ветер дул в сторону от нее.
В облздраве продолжились рокировки. Начальником управления назначен Александр Голиков, правда, пока с приставкой и. о.
Его заместителями стали теперь уже бывшая главврач поликлиники № 2 Анна Маркова и Лилия Самошина, главный врач Добринской ЦРБ.
Фото: VK и сайта Добринской ЦРБ
Один из заместителей начальника облздрава — Оксана Фатеева поменяется местами с Анной Марковой и станет главврачом второй поликлиники.
И еще о медицине. В Липецке растёт заболеваемость ОРВИ, гриппом и пневмониями. Ученики школы №54 отправлены на недельный карантин. А в гимназии № 64 до 20 октября объявили карантин в одном из пятых классов.
По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке немного потеплеет, ожидается слабый дождь. Днем воздух может прогреться до +13 градусов, хотя сегодня ночью будет 0. Радует, что отопление подано в 44% домов и все соцучреждения.
И обратите внимание, поворот с проспекта на улицу Доватора у дома № 70 «б» 12 октября перекроют. Липецкий филиал компании «Квадра» начнет там аварийные работы на теплосетях.
Электорат