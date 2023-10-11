Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: тройное столкновение, суперпожар и рокировка в облздраве

1 659
#вечЁрка #ДТП #пожар #кадры
1
Липецкая вечЁрка: тройное столкновение, суперпожар и рокировка в облздраве

Сегодня, 11 октября, на проспекте Победы столкнулись три автомобиля, под Липецком горел склад, и Игорь Артмановов сообщил о назначениях в облздраве.

В полночь на проспекте Победы столкнулись Хендай», «Киа» и «Нива». При просмотре записи аварии, возникает только один вопрос: на что надеялись водители, когда увеличивали скорость при выезде на перекресток? Их как будто притянуло друг к другу.


В аварии пострадал 21-летний водитель «Хендая».

— Скорость, гонки. Нет ума, — пришла в к выводу Оля.

— Может они краш-тест проводили? Уж больно уверенно ехали, не снижая скорости, — предположили Липецкие басни.

— Спасибо огромное человеческое тем людям, мужикам настоящим, которые начали подбегать к машинам пострадавших, а тем кто мимо проехал, позор вам мужики, стыд за таких как вы и срам! Всё-таки всё ещё я верю в нашу человечность! — поблагодарил Спасибо.

Сегодня в Липецке вспыхнул  сильный пожар. Клубы дыма простирались на десятки метров.


На Промышленном проезде горел склад. Его довольно быстро потушили. Однако все могло не так хорошо закончиться. Рядом со складом находится АЗС. Но повезло, спасатели пролили водой окрестности заправки, да и ветер дул в сторону от нее. 

В облздраве продолжились рокировки. Начальником управления  назначен Александр Голиков, правда, пока с приставкой и. о.



Его заместителями стали теперь уже бывшая главврач поликлиники № 2 Анна Маркова и Лилия Самошина, главный врач Добринской ЦРБ.





Фото: VK и сайта Добринской ЦРБ

Один из заместителей начальника облздрава — Оксана Фатеева поменяется местами с Анной Марковой и станет главврачом второй поликлиники.

И еще о медицине. В Липецке растёт заболеваемость ОРВИ, гриппом и пневмониями. Ученики школы №54 отправлены на недельный карантин. А в гимназии № 64 до 20 октября объявили карантин в одном из пятых классов.

По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке немного потеплеет, ожидается слабый дождь.  Днем воздух может прогреться до +13 градусов, хотя сегодня ночью будет 0. Радует, что отопление подано в 44% домов и все соцучреждения.

И обратите внимание, поворот с проспекта на улицу Доватора у дома № 70 «б» 12 октября перекроют. Липецкий филиал компании «Квадра» начнет там аварийные работы на теплосетях.
1 659
#вечЁрка #ДТП #пожар #кадры
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Электорат

6 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
64
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
Общество

Еще в рубрике

Опровержение
#опровержение
Опровержение

сегодня, 17:19

Общество
Начальником облздрава назначен Александр Голиков
#назначения
13
Начальником облздрава назначен Александр Голиков

сегодня, 17:01

Общество
Главврач чаплыгинской больницы получил дисциплинарное взыскание
#больница #проверка
14
Главврач чаплыгинской больницы получил дисциплинарное взыскание

сегодня, 16:54

Общество
В Липецке отопление подано в 44% многоквартирных домов
#отопление
51
В Липецке отопление подано в 44% многоквартирных домов

сегодня, 16:43

Общество
Череп на кладбище не нашли
#кладбище #череп
2
Череп на кладбище не нашли

сегодня, 16:40

Общество
Свечку на улице Неделина достроит компания Павла Тучкова
#долгострой
11
Свечку на улице Неделина достроит компания Павла Тучкова

сегодня, 14:33

Общество