Общество

сегодня, 12:17

Поворот с проспекта на улицу Доватора перекроют 12 октября

4 920
#дорожное движение
1
Поворот с проспекта на улицу Доватора перекроют 12 октября
12 октября у дома №70б по проспекту Победы АО «Квадра» начнет аварийные работы на теплосетях. В связи с этим, как сообщает администрация Липецка, поворот с проспекта направо — на улицу Доватора будет запрещен.

Водителей просят учитывать изменение организации дорожного движения при выборе маршрутов.

4 920
#дорожное движение
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нельзя

25 минут назад
Гость., все свои! Всё идёт по плану.
ответить

Гость из будущего

38 минут назад
Пора копать на доватора,в районе центра занятости,пока асфальт новый.
ответить

Гость.

сегодня, 12:32
Ещё не дав полностью отопление во все дома и опять раскопки. Может всёже возьмутся по полной за этих поставщиков, да и за РВК не мешало бы. Проверят какие испытания проводят и какие ревизии запорной арматуры, ведь наверняка денги не малые списаны по отчётам.
ответить

Ирина

сегодня, 12:24
сколько можно копать в одних и тех же местах, испоганили весь асфальт
ответить
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
64
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
Общество

Еще в рубрике

В Липецке начали ремонт дорог по планам 2024 года
#ремонт дорог
4
В Липецке начали ремонт дорог по планам 2024 года

37 минут назад

Общество
Улица в центре Липецка остается перекопанной больше месяца: дети ходят в школу по грязи
#дорога в школу
4
Улица в центре Липецка остается перекопанной больше месяца: дети ходят в школу по грязи

44 минуты назад

Общество
Главврач второй липецкой поликлиники станет заместителем начальника облздрава
#правительство области #кадры
45
Главврач второй липецкой поликлиники станет заместителем начальника облздрава

сегодня, 09:23

Общество
Липецкая вечЁрка: жалобы на больницу, столкновение автомобиля с домом и новый спорткомплекс
#вечЁрка #здравоохранение #ДТП
18
Липецкая вечЁрка: жалобы на больницу, столкновение автомобиля с домом и новый спорткомплекс

вчера, 20:23

Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
#отключения
3
На трех десятках улиц отключат холодную воду

вчера, 17:59

Общество
У липчан спросят о доступности интернета
#опрос
23
У липчан спросят о доступности интернета

вчера, 17:45

Общество