Поворот с проспекта на улицу Доватора перекроют 12 октября

12 октября у дома №70б по проспекту Победы АО «Квадра» начнет аварийные работы на теплосетях. В связи с этим, как сообщает администрация Липецка, поворот с проспекта направо — на улицу Доватора будет запрещен.



Водителей просят учитывать изменение организации дорожного движения при выборе маршрутов.



