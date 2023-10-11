Общество
сегодня, 12:17
Поворот с проспекта на улицу Доватора перекроют 12 октября
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12 октября у дома №70б по проспекту Победы АО «Квадра» начнет аварийные работы на теплосетях. В связи с этим, как сообщает администрация Липецка, поворот с проспекта направо — на улицу Доватора будет запрещен.
Водителей просят учитывать изменение организации дорожного движения при выборе маршрутов.
Водителей просят учитывать изменение организации дорожного движения при выборе маршрутов.
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Нельзя
Гость из будущего
Гость.
Ирина