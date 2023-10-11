Происшествия

24 минуты назад

Сильный пожар видно с окружной дороги под Липецком

1 1106
#МЧС #пожар
1
Под Липецком в промзоне со стороны трассы «Орел-Тамбов» в районе 296 километра наблюдается сильный пожар.

По словам очевидцев, густые клубы дыма видны за несколько километров. К месту подъехали пожарные расчеты.

Информация о причине и масштабах пожара уточняется.
1 1106
#МЧС #пожар
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Станислав

9 минут назад
В селе Трубетчино видно клубы дыма
ответить
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
64
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
Общество

Еще в рубрике

86-летняя женщина пошла по грибы и заблудилась
#пропавшие без вести
1
86-летняя женщина пошла по грибы и заблудилась

сегодня, 13:59

Происшествия
Таксист и официант присвоили телефоны забывчивых клиентов
#кража
2
Таксист и официант присвоили телефоны забывчивых клиентов

сегодня, 12:45

Происшествия
37-летний мужчина убил мать кулаком после того, как выпил две бутылки водки
#убийство
10
37-летний мужчина убил мать кулаком после того, как выпил две бутылки водки

сегодня, 10:58

Происшествия
Двигались с трех разных направлений: камера наблюдения записала ночную аварию на проспекте
#авария #ДТП
41
Двигались с трех разных направлений: камера наблюдения записала ночную аварию на проспекте

сегодня, 09:09

Происшествия
В полночь на проспекте Победы столкнулись три автомобиля
#авария #ДТП
15
В полночь на проспекте Победы столкнулись три автомобиля

сегодня, 08:20

Происшествия
Дело о пьяной и дурацкой мести направлено в суд
#телефонный терроризм
2
Дело о пьяной и дурацкой мести направлено в суд

сегодня, 08:16

Происшествия