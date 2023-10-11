Сильный пожар видно с окружной дороги под Липецком

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Под Липецком в промзоне со стороны трассы «Орел-Тамбов» в районе 296 километра наблюдается сильный пожар.



По словам очевидцев, густые клубы дыма видны за несколько километров. К месту подъехали пожарные расчеты.



Информация о причине и масштабах пожара уточняется.

