Происшествия
24 минуты назад
Сильный пожар видно с окружной дороги под Липецком
Под Липецком в промзоне со стороны трассы «Орел-Тамбов» в районе 296 километра наблюдается сильный пожар.
По словам очевидцев, густые клубы дыма видны за несколько километров. К месту подъехали пожарные расчеты.
Информация о причине и масштабах пожара уточняется.
По словам очевидцев, густые клубы дыма видны за несколько километров. К месту подъехали пожарные расчеты.
Информация о причине и масштабах пожара уточняется.
Станислав