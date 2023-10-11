Погода в Липецке

53 минуты назад

Курс на потепление, несмотря на дожди: в Липецкой области до +14

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#дожди
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Курс на потепление, несмотря на дожди: в Липецкой области до +14

12 октября к Липецкой области приблизится атлантический циклон, местами пройдут кратковременные дожди, утром и днем усилится юго-западный ветер – его порывы будут достигать до 15-20 м/сек. 

13 октября при прохождении фронтальных разделов этого циклона ожидаются дожди разной интенсивности. 14 октября в малоградиентном поле существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 октября – 6 градусов тепла, что около нормы, 13 и 14 октября – 9-11 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью на улице от -2 до +3 градусов, днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Ночью около 0 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.

День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза. 

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#дожди
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Комментарии (2)

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Коммунист

37 минут назад
Отключите отопление!
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Липчанка

41 минуту назад
6 градусов это не "около нормы", а ниже нормы - пишите правильно. А то ваше уточнение "выше нормы" наводит на мысль, что отопления нам не видать.
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