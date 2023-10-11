53 минуты назад
Курс на потепление, несмотря на дожди: в Липецкой области до +14
12 октября к Липецкой области приблизится атлантический циклон, местами пройдут кратковременные дожди, утром и днем усилится юго-западный ветер – его порывы будут достигать до 15-20 м/сек.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью на улице от -2 до +3 градусов, днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Ночью около 0 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.
День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.
Коммунист
Липчанка