В Липецке отопление подано в 44% многоквартирных домов

Тепло пришло и во все 333 социальных объекта города.

В 1 302 многоквартирных дома Липецка подано тепло. Это — самые свежие данные, которыми располагает департамент ЖКХ мэрии по данным управляющих компаний. Таким образом, с отоплением уже 44% домов города (всего в Липецке - 2 931 многоквартирный дом с центральным отоплением).



Тепло подано во все 333 социальных объекта Липецка. Сейчас идет регулировка параметров отопления на внутрисетевом оборудовании детских садов, школ, учреждений культуры, физкультуры и спорта, медицинских и социальных учреждений.



— Энергетики начали подачу тепла с понедельника для всех групп потребителей. На это отведены 7 дней, по 15 октября включительно. Диспетчерские службы ресурсных организаций и управляющие компании находятся в постоянном взаимодействии с нашими сотрудниками, — сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ.