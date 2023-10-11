Общество

9 минут назад

В Липецке отопление подано в 44% многоквартирных домов

3 84
#отопление
В Липецке отопление подано в 44% многоквартирных домов

Тепло пришло и во все 333 социальных объекта города.

В 1 302 многоквартирных дома Липецка подано тепло. Это — самые свежие данные, которыми располагает департамент ЖКХ мэрии по данным управляющих компаний. Таким образом, с отоплением уже 44% домов города (всего в Липецке - 2 931 многоквартирный дом с центральным отоплением).

Тепло подано во все 333 социальных объекта Липецка. Сейчас идет регулировка параметров отопления на внутрисетевом оборудовании детских садов, школ, учреждений культуры, физкультуры и спорта, медицинских и социальных учреждений.

— Энергетики начали подачу тепла с понедельника для всех групп потребителей. На это отведены 7 дней, по 15 октября включительно. Диспетчерские службы ресурсных организаций и управляющие компании находятся в постоянном взаимодействии с нашими сотрудниками, — сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ.
3 84
#отопление

Комментарии (3)

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Обком

2 минуты назад
У нас тепло. Спасибо мэрии Липецка, позаботились о партии
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Тутти

3 минуты назад
УК "Привокзальная", как всегда в последнем вагоне.
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Морж

4 минуты назад
Когда же уже отопление включат?! Ноги мёрзнут!!
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