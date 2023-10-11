В полночь на проспекте Победы столкнулись три автомобиля

За стуки в дорожных авариях пострадали три человека.

Сегодня в полночь на перекрестке проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов столкнулись три автомобиля: «Хендай» с 21-летним водителем, «Киа» под управлением 48-летнего мужчины и «Нива» с 31-летним водителем. С места аварии, как сообщает УГИБДД по Липецкой области, госпитализирован водитель «Хендая».



10 октября в Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Шкода» под управлением 49-летнего водителя и «ВАЗ-2107» с 65-летним мужчиной за рулем. Травмы в аварии получил водитель «ВАЗа».



В начале девятого вечера на улице Космонавтов 55-летний водитель «Ауди» сбил 23-летнего пешехода. Юноше понадобилась медицинская помощь.

