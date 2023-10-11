Происшествия

52 минуты назад

В полночь на проспекте Победы столкнулись три автомобиля

8 986
#авария #ДТП
В полночь на проспекте Победы столкнулись три автомобиля

За стуки в дорожных авариях пострадали три человека.

Сегодня в полночь на перекрестке проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов столкнулись три автомобиля: «Хендай» с 21-летним водителем, «Киа» под управлением 48-летнего мужчины и «Нива» с 31-летним водителем. С места аварии, как сообщает УГИБДД по Липецкой области, госпитализирован водитель «Хендая».

10 октября в Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Шкода» под управлением 49-летнего водителя и «ВАЗ-2107» с 65-летним мужчиной за рулем. Травмы в аварии получил водитель «ВАЗа».

В начале девятого вечера на улице Космонавтов 55-летний водитель «Ауди» сбил 23-летнего пешехода. Юноше понадобилась медицинская помощь.
8 986
#авария #ДТП

Комментарии (8)

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Правильно

9 минут назад
говорят, что самокаты всему виной!
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Житель ул.Доватора

12 минут назад
"...за стуки в дорожных авариях пострадали три человека...", а нечего было стучать)))
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НКВД

13 минут назад
Три дурака нашли друг друга.
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Инна

27 минут назад
Прочитаешь заголовок и всё понятно, что ждать от проспекта Полбеды, только аварии. Понятно что описка, но в точку :))
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Марьванна

30 минут назад
В полночь на проспекте ПоЛбеды столкнулись три автомобиля, а после столкновения 6 машин проспект переименуют в проспект Беды?
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Вадим

33 минуты назад
Полбеды, за стуки, ржу не могу.
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на проспекте Полбеды

34 минуты назад
как корабль назовёшь
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