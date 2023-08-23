Общество
22 минуты назад
Глава Липецка Евгения Уваркина проехала по лабиринту попавших в ремонт улиц Карьера
В этом районе сплошная «синергия»: дорожникам мешают закончить работу раскопки энергетиков.
Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина в сопровождении сонма чиновников объехала район Карьер.
Часть Карьера, в границах улиц Орловской, Шкатова, 4-й Пятилетки и Урицкого, к концу лета превратился одну большую стройплощадку, что конечно не радует местных жителей. Недавно GOROD48 сообщал, что все они очутились в коммунально-дорожной западне, ведь на планы мэрии, решившейся махом отремонтировать тут все дороги и обустроить тротуары, наложились аварии на старых сетях, которым, как всему этому району, от 50 лет и больше. Поэтому карьеровским водителям не позавидуешь, каждый день для них — поиск новых маршрутов по дорогам уставленным «кирпичами» и барьерами.
Самым проблемным участком стала улица 4-й Пятилетки у домов №6 и №8. У шестого дома — раскопка «Квадры», которая мешает завершить асфальтирование улицы. Из-за этого напротив дома №8 стоит целый парк строительной техники.
Но вице-мэр Николай Дергунов просто фонтанировал оптимизмом. На перекрестке улиц Урицкого, 4-й Пятилетки и Новокарьерной он говорит Евгении Уваркиной, что компания «СДК», которая ремонтирует улицу Урицкого, идет хорошими темпами, и что дорога, на состояние которой было много жалоб, уже почти готова.
По словам Николая Дергунова, подрядчик уже давно убрался бы с объекта, если бы не раскопка «РВК-Липецк». Но это и хорошо, ведь замена водопроводной сети у 62-го детского сада в инвестпрограмме компании планировалась на 2025 год. Тогда пришлось бы вскрывать новый асфальт. А так по просьбе мэрии «РВК» сдвинула свои планы на этот год. Ресурсная организация пообещала закончить работу к середине сентября. «Поэтому хвостик этой улицы по ремонту асфальта сдвигается на конец сентября», — сказал вице-мэр. Это значит, что в Липецке сдвинется и завершение нацпроекта «Безопасные качественные дороги» этого года.
Помимо асфальта на улице Урицкого появится узкая, в полметра шириной, пешеходная дорожка. Ее тут не было никогда. Ребятня всю жизнь ходила в детсад и 12-ю гимназию по автомобильной дороге.
Мэр обратила внимание на часть будущего тротуара, кое-как засыпанный щебнем:
— Что мешает завершить работу на этом участке к 1 сентября? Не вижу никакой связи с работами «РВК».
И тут же дала соответствующее поручение руководителю заказчика, начальнику управления главного смотрителя мэрии Виталию Лесных, закончить обустройство дорожки в течение ближайших дней.
А вот что делать со столбом с гроздьями проводов, который торчит посередине и без того неширокой пешеходной дорожки у дома №4 на улице Шевченко? Это вопрос мэра, кажется, поставил ее заместителя в тупик. Николай Дергунов сказал лишь, что это очень важный, фактически градообразующий столб, необходимый для бесперебойного электроснабжения всего частного сектора. Поэтому детям придется его как-то огибать. Но как? Сходить с тротуара на дорогу, рискуя попасть под машины? Просто удивительно, что никто из проектировщиков на этапе составления схемы дорожных работ и никто из чиновников на стадии реализации проекта не догадался врыть новую опору в метре от столба!
Мэр тут же нашла выход, предложив сделать в этом месте пешеходную дорожку шире.
Возле главы Липецка затормозила машина. Пенсионерка пожаловалась Евгении Уваркиной на «управляшку», которая не окашивает двор у дома по Шевченко, 4. «Бурьян выше пояса!» Мэр пообещала разобраться.
Тут же, как тот рояль в кустах возник флипчарт. На этом мольберте была прикреплена распечатка дорог в районе Карьера, который, как следовало из объяснений вице-мэра главе города, буквально преобразился за три последних года. В 21-м году были отремонтированы дороги по улицам Тельмана и Шевченко, в 22-м — по улицам Амурской и Вавилова и на проезде Шишкина, а в этом году к 31 августа ООО «СДК» и ООО «Инфинити Групп» должны заасфальтировать сразу девять улиц: Шкатова, 4-й Пятилетки, Клары Цеткин, Орловскую, Энгельса, Урицкого, Железнодорожную, Гранитную и Вторую Гранитную.
— Нам остается в следующем году лишь заасфальтировать улицы Чайковского и Щорса, и все, мы закрываем вопросы по всему этому району, — сказал Николай Дергунов.
Самыми забытыми местами Карьера были улицы Железнодорожная, Гранитная и Вторая Гранитная. Асфальт на некоторых из них уложен еще в СССР. Как раз об этом мэру рассказала семья Титовых, живущая в доме №47 на улице Гранитной.
— Асфальт тут положили 38 лет назад. Конечное, его с тех пор полностью смыло дождями, — жалуется Валентина Титова.
Дом Титовых стоит на круче. Дорога перед ним резко уходит вниз. Понятно, что за 38 лет от советского асфальта не осталось даже следов.
Строители уже сняли то, что местные жители называли дорогой, подготовили основание под укладку двух слоев асфальта.
— Задача подрядчика — к 31 августа сдать эту дорогу, — отрапортовал Николай Дергунов.
— А мы к вам приедем через недельку и посмотрим, справился ли он со сроками, — сказала на прощанье глава Липецка супругам Титовым.
У дома №52а по улице Гранитной мэра перехватила Юлия Бадалова.
— Дороги тут не было изначально. Мы за свой счет завозили сюда щебень. Спасибо вам за новый асфальт!
Пользуясь случаем, женщина тут же высказала ряд претензий. Напротив ее дома находится небольшой магазинчик, в котором, по ее словам, круглосуточно продают спиртное. Местные алкоголики сделали себе рюмочную под старой раскидистой ивой. Дерево к тому же загораживает обзор водителям на повороте дороги. Ива и кустарники настолько удачно маскирую трансформаторную подстанцию «Липецкэнерго», что ее и не увидеть, если о ней не знать. Тут же — куча мусора, который лежит на новом асфальте. В беспорядке Юлия Бадалова обвинила все тот же магазин.
Евгения Уваркина дает подчиненным указания связаться с «Липецкэнерго», потребовать спились иву, а также проверить вместе с полицейскими режим работы магазина и его ассортимент.
— А еще помогите нам решить вопрос с прудом у соседнего дома. Его используют под свалку шин, старых унитазов и другого мусора, — просит Юлия Бадалова
Последней точкой объезда Карьера стал ДК «Студеновский». Сквер у Дворца культуры с мемориалом горнякам, участникам Великой Отечественной войны, — тоже сплошная строительная площадка. В нем срыты все дорожки, убраны все лавочки, еще, кстати, достаточно новые.
Начальник отдела реализации городской среды департамента градостроительства и архитектуры мэрии Евгения Томилова говорит мэру, что за благоустройство сквера проголосовало в прошлом году много липчан, и что подрядчик решился взяться за работу не в 2024 году, как планировал, а уже в августе этого года. Подрядчик, кстати, та же «Инфинити Групп», которая ремонтирует несколько улиц в районе Карьера, в том числе Шкатова. Так что компания делает дороги и тротуары на Шкатова, за что получит из городской казны 22 млн рублей, и параллельно, за 18,3 миллиона, обновляет сквер.
— Основной запрос жителей этого района — недостаток освещения сквера и обилие в нем сухих деревьев, а также плохое состояние площади перед Домом культуры. Новые светильники уже установлены. Дорожки в парке мы замостим тротуарной плиткой, площадь у ДК заасфальтируем, спилим сухостой. Все эти работы подрядчик планирует закончить в этом году. К 9 мая 2024 года в сквере посадят 73 новых дерева, обустроят 1700 квадратных метров газона, установят малые архитектурные формы, — сказала главе города ее тезка.
Итогами своего объезда, судя по настроению Евгении Уваркиной, не метавшей в этот раз грома и молний, глава Липецка осталась довольна.
Часть Карьера, в границах улиц Орловской, Шкатова, 4-й Пятилетки и Урицкого, к концу лета превратился одну большую стройплощадку, что конечно не радует местных жителей. Недавно GOROD48 сообщал, что все они очутились в коммунально-дорожной западне, ведь на планы мэрии, решившейся махом отремонтировать тут все дороги и обустроить тротуары, наложились аварии на старых сетях, которым, как всему этому району, от 50 лет и больше. Поэтому карьеровским водителям не позавидуешь, каждый день для них — поиск новых маршрутов по дорогам уставленным «кирпичами» и барьерами.
Самым проблемным участком стала улица 4-й Пятилетки у домов №6 и №8. У шестого дома — раскопка «Квадры», которая мешает завершить асфальтирование улицы. Из-за этого напротив дома №8 стоит целый парк строительной техники.
Но вице-мэр Николай Дергунов просто фонтанировал оптимизмом. На перекрестке улиц Урицкого, 4-й Пятилетки и Новокарьерной он говорит Евгении Уваркиной, что компания «СДК», которая ремонтирует улицу Урицкого, идет хорошими темпами, и что дорога, на состояние которой было много жалоб, уже почти готова.
По словам Николая Дергунова, подрядчик уже давно убрался бы с объекта, если бы не раскопка «РВК-Липецк». Но это и хорошо, ведь замена водопроводной сети у 62-го детского сада в инвестпрограмме компании планировалась на 2025 год. Тогда пришлось бы вскрывать новый асфальт. А так по просьбе мэрии «РВК» сдвинула свои планы на этот год. Ресурсная организация пообещала закончить работу к середине сентября. «Поэтому хвостик этой улицы по ремонту асфальта сдвигается на конец сентября», — сказал вице-мэр. Это значит, что в Липецке сдвинется и завершение нацпроекта «Безопасные качественные дороги» этого года.
Помимо асфальта на улице Урицкого появится узкая, в полметра шириной, пешеходная дорожка. Ее тут не было никогда. Ребятня всю жизнь ходила в детсад и 12-ю гимназию по автомобильной дороге.
Мэр обратила внимание на часть будущего тротуара, кое-как засыпанный щебнем:
— Что мешает завершить работу на этом участке к 1 сентября? Не вижу никакой связи с работами «РВК».
И тут же дала соответствующее поручение руководителю заказчика, начальнику управления главного смотрителя мэрии Виталию Лесных, закончить обустройство дорожки в течение ближайших дней.
А вот что делать со столбом с гроздьями проводов, который торчит посередине и без того неширокой пешеходной дорожки у дома №4 на улице Шевченко? Это вопрос мэра, кажется, поставил ее заместителя в тупик. Николай Дергунов сказал лишь, что это очень важный, фактически градообразующий столб, необходимый для бесперебойного электроснабжения всего частного сектора. Поэтому детям придется его как-то огибать. Но как? Сходить с тротуара на дорогу, рискуя попасть под машины? Просто удивительно, что никто из проектировщиков на этапе составления схемы дорожных работ и никто из чиновников на стадии реализации проекта не догадался врыть новую опору в метре от столба!
Мэр тут же нашла выход, предложив сделать в этом месте пешеходную дорожку шире.
Возле главы Липецка затормозила машина. Пенсионерка пожаловалась Евгении Уваркиной на «управляшку», которая не окашивает двор у дома по Шевченко, 4. «Бурьян выше пояса!» Мэр пообещала разобраться.
Тут же, как тот рояль в кустах возник флипчарт. На этом мольберте была прикреплена распечатка дорог в районе Карьера, который, как следовало из объяснений вице-мэра главе города, буквально преобразился за три последних года. В 21-м году были отремонтированы дороги по улицам Тельмана и Шевченко, в 22-м — по улицам Амурской и Вавилова и на проезде Шишкина, а в этом году к 31 августа ООО «СДК» и ООО «Инфинити Групп» должны заасфальтировать сразу девять улиц: Шкатова, 4-й Пятилетки, Клары Цеткин, Орловскую, Энгельса, Урицкого, Железнодорожную, Гранитную и Вторую Гранитную.
— Нам остается в следующем году лишь заасфальтировать улицы Чайковского и Щорса, и все, мы закрываем вопросы по всему этому району, — сказал Николай Дергунов.
Самыми забытыми местами Карьера были улицы Железнодорожная, Гранитная и Вторая Гранитная. Асфальт на некоторых из них уложен еще в СССР. Как раз об этом мэру рассказала семья Титовых, живущая в доме №47 на улице Гранитной.
— Асфальт тут положили 38 лет назад. Конечное, его с тех пор полностью смыло дождями, — жалуется Валентина Титова.
Дом Титовых стоит на круче. Дорога перед ним резко уходит вниз. Понятно, что за 38 лет от советского асфальта не осталось даже следов.
Строители уже сняли то, что местные жители называли дорогой, подготовили основание под укладку двух слоев асфальта.
— Задача подрядчика — к 31 августа сдать эту дорогу, — отрапортовал Николай Дергунов.
— А мы к вам приедем через недельку и посмотрим, справился ли он со сроками, — сказала на прощанье глава Липецка супругам Титовым.
У дома №52а по улице Гранитной мэра перехватила Юлия Бадалова.
— Дороги тут не было изначально. Мы за свой счет завозили сюда щебень. Спасибо вам за новый асфальт!
Пользуясь случаем, женщина тут же высказала ряд претензий. Напротив ее дома находится небольшой магазинчик, в котором, по ее словам, круглосуточно продают спиртное. Местные алкоголики сделали себе рюмочную под старой раскидистой ивой. Дерево к тому же загораживает обзор водителям на повороте дороги. Ива и кустарники настолько удачно маскирую трансформаторную подстанцию «Липецкэнерго», что ее и не увидеть, если о ней не знать. Тут же — куча мусора, который лежит на новом асфальте. В беспорядке Юлия Бадалова обвинила все тот же магазин.
Евгения Уваркина дает подчиненным указания связаться с «Липецкэнерго», потребовать спились иву, а также проверить вместе с полицейскими режим работы магазина и его ассортимент.
— А еще помогите нам решить вопрос с прудом у соседнего дома. Его используют под свалку шин, старых унитазов и другого мусора, — просит Юлия Бадалова
Последней точкой объезда Карьера стал ДК «Студеновский». Сквер у Дворца культуры с мемориалом горнякам, участникам Великой Отечественной войны, — тоже сплошная строительная площадка. В нем срыты все дорожки, убраны все лавочки, еще, кстати, достаточно новые.
Начальник отдела реализации городской среды департамента градостроительства и архитектуры мэрии Евгения Томилова говорит мэру, что за благоустройство сквера проголосовало в прошлом году много липчан, и что подрядчик решился взяться за работу не в 2024 году, как планировал, а уже в августе этого года. Подрядчик, кстати, та же «Инфинити Групп», которая ремонтирует несколько улиц в районе Карьера, в том числе Шкатова. Так что компания делает дороги и тротуары на Шкатова, за что получит из городской казны 22 млн рублей, и параллельно, за 18,3 миллиона, обновляет сквер.
— Основной запрос жителей этого района — недостаток освещения сквера и обилие в нем сухих деревьев, а также плохое состояние площади перед Домом культуры. Новые светильники уже установлены. Дорожки в парке мы замостим тротуарной плиткой, площадь у ДК заасфальтируем, спилим сухостой. Все эти работы подрядчик планирует закончить в этом году. К 9 мая 2024 года в сквере посадят 73 новых дерева, обустроят 1700 квадратных метров газона, установят малые архитектурные формы, — сказала главе города ее тезка.
Итогами своего объезда, судя по настроению Евгении Уваркиной, не метавшей в этот раз грома и молний, глава Липецка осталась довольна.
Рудничные
Елена
Вообще то