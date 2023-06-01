Белорусы подтвердили договоренности по возрождению ЛТЗ

Они работают в партнерстве с российским «Трансмашхолдингом».

На встрече делегации Липецкой области с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, которая прошла сегодня в Минске, стороны обсудили сотрудничество в различных отраслях. К примеру, Липецкая область заинтересована в научных и технологических разработках, компетенциях белорусских проектных институтов, сотрудничестве в подготовке кадров для промышленности.



«330 миллионов долларов товарооборота за прошлый год — цифра неплохая. Цель у нас — стремиться к тому, чтобы достичь товарооборота объемом 500 миллионов долларов. Я думаю, этой планки мы достигнем в течение ближайшего времени. Резервов достаточно», — отметил Александр Лукашенко, которого цитирует пресс-служба правительства области.



Отдельно на встрече было отмечено продуктивное сотрудничество региона с белорусским холдингом «Амкодор», который в партнёрстве с российским «Трансмашхолдингом» приступил к возрождению площадки Липецкого тракторного завода. Стороны подтвердили все договорённости и обязательства.



«Наш регион с Беларусью связывают прочные деловые и дружеские связи. Нет сомнений, что после сегодняшней встречи наше сотрудничество будет только крепнуть и развиваться. Планируем реализацию новых совместных проектов и ждём белорусских коллег в гости — в сентябре хотим провести Дни Беларуси в Липецкой области», — подвёл итоги встречи Игорь Артамонов.



Фото пресс-службы президента Республики Беларусь