Общество

сегодня, 16:24

Белорусы подтвердили договоренности по возрождению ЛТЗ

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#Беларусь
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Белорусы подтвердили договоренности по возрождению ЛТЗ

Они работают в партнерстве с российским «Трансмашхолдингом».

На встрече делегации Липецкой области с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, которая прошла сегодня в Минске, стороны обсудили сотрудничество в различных отраслях. К примеру, Липецкая область заинтересована в научных и технологических разработках, компетенциях белорусских проектных институтов, сотрудничестве в подготовке кадров для промышленности.

«330 миллионов долларов товарооборота за прошлый год — цифра неплохая. Цель у нас — стремиться к тому, чтобы достичь товарооборота объемом 500 миллионов долларов. Я думаю, этой планки мы достигнем в течение ближайшего времени. Резервов достаточно», — отметил Александр Лукашенко, которого цитирует пресс-служба правительства области.

Отдельно на встрече было отмечено продуктивное сотрудничество региона с белорусским холдингом «Амкодор», который в партнёрстве с российским «Трансмашхолдингом» приступил к возрождению площадки Липецкого тракторного завода. Стороны подтвердили все договорённости и обязательства.

«Наш регион с Беларусью связывают прочные деловые и дружеские связи. Нет сомнений, что после сегодняшней встречи наше сотрудничество будет только крепнуть и развиваться. Планируем реализацию новых совместных проектов и ждём белорусских коллег в гости — в сентябре хотим провести Дни Беларуси в Липецкой области», — подвёл итоги встречи Игорь Артамонов.

Фото пресс-службы президента Республики Беларусь
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#Беларусь
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Комментарии (6)

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Пессимист

15 минут назад
Возрождение - штука хорошая, только это будет скорее всего не ЛТЗ, а механо-сборочный завод от МТЗ. Хотя лучше уж так, чем как сейчас
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Матырчанин

33 минуты назад
Надейтесь и ждите,ох
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Собутыльник

47 минут назад
раньше их ярмарки были очень богатые, чего только не было, лосятина, конина, рулеты из куропаток и прочая снедь, сейчас одни сосиски и то уже подделка. также настойку кедровую привозили очень вкусную, вот это был товарооборот
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ваха

52 минуты назад
Только нужно чтобы заводом батька командовал тогда будет порядок
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л-а

сегодня, 16:37
товарооборот в долларах?! А почему не в рублях?
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Вет.врач

сегодня, 16:35
Вот это хорошая новость,Дай Бог что бы получилось
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