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53 минуты назад
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Два велосипедиста пострадали на липецких дорогах

32-летнего мужчину сбила машина, а 29-летняя женщина упала с электровелосипеда.

30 сентября в Липецке пострадали два велосипедиста.

Утром на улице Студеновской под автомобиль «Хавал» 40-летней женщины попал 32-летний велосипедист. Мужчина госпитализирован.

«По предварительным сведениям, велосипедист нарушил очерёдность проезда», — сообщает Госавтоинспекция.

Днём на улице Политехнической опрокинулся электровелосипед, которым управляла 29-летняя женщина. Она тоже госпитализирована.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали 18 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 5179 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности — 1039.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4770 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 78 нарушений», — говорится в сводке дорожных происшествий.
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Комментарии (1)

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33 минуты назад
Как полноправные участники дорожного движения. Ну тогда и экипировка должны быть и обучение правилам ПДД с категорией. Без всего этого на дороге только по пешеходному и всё. Движение по обочинам запрещено. Выехал на дорогу хоть на велосипеде - имей всё это и отвечай за всё. ЗАДРАЛИ УЖЕ.
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