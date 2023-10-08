Человек родился: как зарегистрировать новорожденного

В доме появляется новорожденный младенец – счастливое событие для молодой семьи. Вместе с этим у новоявленных родителей появляются обязательства не только ухаживать за малышом, но и обеспечить ему возможность получить его самые первые права от государства. Для этого малыша нужно зарегистрировать. Если не зарегистрировать ребенка по месту жительства, могут возникнуть проблемы: с получением страхового полиса, с записью в детский сад. Без справки о регистрации ребенка не получить материнский капитал, а также другие важные документы и пособия. GOROD48 разобрался в основных шагах по регистрации ребенка.

По данным статистики, за семь месяцев в Липецкой области родились 4658 человек: 37% из них – первенцы, 34% - вторые дети, 29% - третьи и последующие. Также с начала года в области родились 68 пар близнецов и две тройни.



Регистрация по месту жительства необходима новорожденному, чтобы государственные органы и организации могли узнать, где можно найти нового человека, определить, какие выплаты и услуги он получит в своем регионе. Новорожденного ребёнка родители регистрируют по своему адресу — пока ему не исполнилось 14 лет, местом его жительства считается место жительства родителей. Если родители зарегистрированы по разным адресам, ребёнка можно записать на любой из них. Прописать ребенка отдельно от родителей нельзя. Для того чтобы прописать его у кого-то еще, например у бабушки или дяди, придется оформить опекунство. Эти положения закреплены в статье 20 Гражданского кодекса РФ.



Сроки регистрации



По закону гражданин РФ «обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства» обратиться за оформлением соответствующей регистрации. Это правило касается и детей, даже новорожденных. Отсутствие прописки считается административным правонарушением, за него можно получить штраф до 5 тысяч рублей (зависит от сроков опоздания с регистрацией). Для новорожденных точных сроков регистрации нет, однако сложилась практика, когда после появления ребенка на свет родителям дается месяц на получение свидетельства о рождении, а затем еще семь дней, чтобы прописать ребенка.



Как оформить регистрацию



Подать документы на регистрацию можно тремя способами:



- в органах МВД – в отделе по делам миграции;

- через МФЦ;



- через Госуслуги (обратите внимание, что после онлан-регистрации необходимо посетить местное отделение УВД для предоставления оригиналов документов).



В паспортно-визовой службе и в МФЦ родителям помогут сотрудники. Как зарегистрировать ребенка онлайн, подскажет инструкция на Госуслугах.



Для регистрации понадобятся:



- заявление законного представителя (родителя, опекуна или усыновителя). Его можно заполнить на портале «Госуслуги» или очно;



- свидетельство о рождении ребенка;



- паспорта родителей.



Если ребенок регистрируется у опекуна, понадобится акт органа опеки. Если его нужно прописать в жилье по соцнайму — потребуется договор об аренде. Еще нюанс: обычно, чтобы зарегистрировать нового жильца в квартире или доме, нужно получить согласие всех собственников. В случае с детьми это правило не работает — родители могут зарегистрировать новорожденного в квартире, где прописаны сами, и не спрашивать разрешения.



Бывают ситуации, когда родители не живут вместе или зарегистрированы по разным адресам. В этом случае, если родители решили прописать ребенка у матери, понадобится стандартный набор документов. Если регистрируют по адресу отца, мать должна прийти вместе с ним на оформление или передать нотариально заверенное согласие на регистрацию ребенка по адресу отца. Если же родители не состоят в браке, то подавать документы они должны вместе. Если отец вообще не вписан в свидетельство о рождении, с точки зрения закона он не имеет отношения к ребенку. Прописать малыша к нему не получится – только если оформить новое свидетельство.



Как и взрослый, ребенок может получить как постоянную (бессрочную) регистрацию, так и временную. Например, если родители прописаны в одном городе, а живут в другом по временной регистрации, они смогут временно прописать там и ребенка. Временная регистрация никак не ограничит ребенка в правах и даст ему доступ ко всем социальным услугам.



В следующем выпуске расскажем, какими документами ребенок должен обзавестись сразу после рождения