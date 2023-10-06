Происшествия
16 минут назад
15-летнюю девочку сбила «Тойота» на пешеходном переходе у автовокзала
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Подросток госпитализирована
Сегодня в районе автовокзала на проспекте Победы под колеса «Тойоты» попала 15-летняя девочка.
- Девочку доставили в медучреждение. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- Девочку доставили в медучреждение. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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