Происшествия

16 минут назад

15-летнюю девочку сбила «Тойота» на пешеходном переходе у автовокзала

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#ДТП
15-летнюю девочку сбила «Тойота» на пешеходном переходе у автовокзала

Подросток госпитализирована

Сегодня в районе автовокзала на проспекте Победы под колеса «Тойоты» попала 15-летняя девочка.

- Девочку доставили в медучреждение. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#ДТП

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