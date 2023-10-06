15-летнюю девочку сбила «Тойота» на пешеходном переходе у автовокзала

Подросток госпитализирована

Сегодня в районе автовокзала на проспекте Победы под колеса «Тойоты» попала 15-летняя девочка.



- Девочку доставили в медучреждение. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.