Поездка на капоте «Форда» закончилась трагически

30-летнего чаплыгинца будут судить за ДТП: висевший на капоте его машины друг скатился под колёса.

В Чаплыгине передано в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который 7 апреля этого года на улице Советской сбил друга, который до этого ехал на его капоте и скатился с него.



По версии следствия, 7 апреля около 20:00 обвиняемый управлял технически исправным автомобилем «Форд Мондео» и двигался задним ходом со скоростью примерно 5 км/ч с придомовой территории у дома №l «г» по улице Советской в Чаплыгине в сторону проезжей части дороги. При этом на крышке капота этой машины находился пассажир, который в какой-то момент упал с капота и попал под колёса «Форда». А по правилам дорожного движения запрещается перевозить людей вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне).



Вся эта история произошла из-за девушки, которая сидела в стоящем у дома автомобиле с закрытой дверью, а потерпевший-друг водителя усердно пытался ее открыть. Когда друг попытался подойти к водителю, тот также закрыл водительскую дверь и начал движение задним ходом, пытаясь выехать с парковки. Но на выезде со двора потерпевший запрыгнул на капот автомобиля и начал чем-то бить по нему.



Водитель испугался и продолжил движение задним ходом. Но выехав со двора на проезжую часть улицы Советской, он вдруг увидел, что друга уже нет на капоте. Оказалось — тот уже лежал на проезжей части. Водитель отъехал на безопасное расстояние и остановился. Девушка сразу же позвонила подруге, от которой водитель ее забирал, и попросила вызвать скорую помощь и полицию.



Потерпевший получил закрытый перелом большеберцовой кости и малоберцовой кости правой ноги со смещением отломков, открытый перелом лодыжки, рваную рану правой ноги, закрытый внутрисуставной перелом большеберцовой кости левой ноги и другие серьёзные травмы. Его здоровью был причинён тяжкий вред.



Водитель был трезв. Свою вину он полностью признаёт, в содеянном раскаивается. Потерпевшему он принёс извинения — мужчины уже помирились.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия водителя были квалифицированы следствием по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальная санкция этой статьи — до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет или без такового.