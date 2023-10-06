Происшествия

сегодня, 12:23

Поездка на капоте «Форда» закончилась трагически

2 2289
#ДТП
3
Поездка на капоте «Форда» закончилась трагически

30-летнего чаплыгинца будут судить за ДТП: висевший на капоте его машины друг скатился под колёса.

В Чаплыгине передано в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который 7 апреля этого года на улице Советской сбил друга, который до этого ехал на его капоте и скатился с него.

По версии следствия, 7 апреля около 20:00 обвиняемый управлял технически исправным автомобилем «Форд Мондео» и двигался задним ходом со скоростью примерно 5 км/ч с придомовой территории у дома №l «г» по улице Советской в Чаплыгине в сторону проезжей части дороги. При этом на крышке капота этой машины находился пассажир, который в какой-то момент упал с капота и попал под колёса «Форда». А по правилам дорожного движения запрещается перевозить людей вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне).

Вся эта история произошла из-за девушки, которая сидела в стоящем у дома автомобиле с закрытой дверью, а потерпевший-друг водителя усердно пытался ее открыть. Когда друг попытался подойти к водителю, тот также закрыл водительскую дверь и начал движение задним ходом, пытаясь выехать с парковки. Но на выезде со двора потерпевший запрыгнул на капот автомобиля и начал чем-то бить по нему.

Водитель испугался и продолжил движение задним ходом. Но выехав со двора на проезжую часть улицы Советской, он вдруг увидел, что друга уже нет на капоте. Оказалось — тот уже лежал на проезжей части. Водитель отъехал на безопасное расстояние и остановился. Девушка сразу же позвонила подруге, от которой водитель ее забирал, и попросила вызвать скорую помощь и полицию.

Потерпевший получил закрытый перелом большеберцовой кости и малоберцовой кости правой ноги со смещением отломков, открытый перелом лодыжки, рваную рану правой ноги, закрытый внутрисуставной перелом большеберцовой кости левой ноги и другие серьёзные травмы. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Водитель был трезв. Свою вину он полностью признаёт, в содеянном раскаивается. Потерпевшему он принёс извинения — мужчины уже помирились.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия водителя были квалифицированы следствием по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальная санкция этой статьи — до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет или без такового.
2 2289
#ДТП
3

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Блондинка

9 минут назад
И мне не ясно, капот же впереди, а машина ехала назад
ответить

Автолюбитель

44 минуты назад
Не ясно, если был на капоте и ехали задом, он просто упал бы. Может он на крышке багажника был?
ответить
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
48
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

У липецкой мэрии парализовали движение два автобуса и автовышка
#ДТП
4
У липецкой мэрии парализовали движение два автобуса и автовышка

32 минуты назад

Происшествия
Дело лжеполицейских-вымогателей направлено в суд
#вымогательство
1
Дело лжеполицейских-вымогателей направлено в суд

сегодня, 12:45

Происшествия
Суд не стал арестовывать обвиняемого в групповом изнасиловании
#изнасилование #федеральный розыск
7
Суд не стал арестовывать обвиняемого в групповом изнасиловании

сегодня, 12:08

Происшествия
72-летний пенсионер в маске и с ножом совершил разбойное нападение на магазин
#разбой
16
72-летний пенсионер в маске и с ножом совершил разбойное нападение на магазин

сегодня, 11:19

Происшествия
«Выхожу замуж за другого» обернулось покушением на убийство
#поножовщина #конфликт #ревность
6
«Выхожу замуж за другого» обернулось покушением на убийство

сегодня, 11:08

Происшествия
Два человека погибли в пожаре
#МЧС #пожар
3
Два человека погибли в пожаре

сегодня, 10:17

Происшествия