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Липецкая вечЁрка: пробки на Кольце трубного, задержание расклейщиков наркоспама и когда включат отопление
Сегодня, 4 октября, GOROD48 посмотрел, что делается для сокращения пробок в районе Кольца трубного завода, полицейские рассказали, как задержали подозреваемых в расклеивании рекламы наркотиков, и в мэрии пока не определились: включать или не включать.
Водители «закипают», стоя в пробках. И кажется, что чиновникам на это наплевать. Как выяснилось, это не так. Чтобы избежать транспортного коллапса, Центр организации дорожного движения при предприятии «Липецкгорсвет» дистанционно, в полуавтоматическом режиме, начал регулировать транспортные потоки, изменяя работу светофорных объектов. В зависимости от складывающейся ситуации удлиняют или красные, или зеленые фазы светофоров, увеличивая пропускную способность перекрестка.
Полицейские задержали междугородних гастролеров, которые подозреваются в расклеивании рекламы наркомагазина на липецких остановках. Это 24-летний и 23-летний жители Нижнего Новгорода. Задержали их в Тамбовской области, куда они приехали из Воронежской.
Работу парни нашли, как теперь водится, в мессенджере. Сначала они расклеивали плакаты с QR-кодом наркомагазина в Воронеже, потом в Липецке, а затем направились в Тамбов, где и попались. В их автомобиле полицейские нашли аж 129 плакатов с наркорекламой.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в незаконном сбыте наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору», они арестованы, а следователи проверяют их причастность к другим подобным преступлениям.
В понедельник на планерке в мэрии было заявлено, что к пуску отопления в Липецке все готово. Захотелось узнать подробности, когда же включат? По ночам уже холодно, кое-где квартиры начинают остывать.
В городском департаменте образования уточнили, что в садиках батареи потеплеют, когда температура в помещениях опустится до 22-24 градусов, а в спальнях — до 19 градусов тепла. В школьных кабинетах должно быть не менее 18-24 градуса тепла, в спортзале — до 17-20 градусов.
Ответ на самый насущный вопрос, когда включат отопление в домах, мэр Евгения Уваркина намерена дать завтра, 5 октября. Решение будет нелегким. Даже читатели GOROD48 не смогли прийти к консенсусу. Одни ратуют за скорейшее включение отопления, другие уверены, что можно подождать, не замерзнут.
— Отопление обязательно нужно давать на следующей неделе, что там думать, сильное понижение температуры! Здоровье дороже, особенно когда дети болеют! Сейчас даже холодно в квартирах, потому что ночи холодные! — уверен Липецк.
— Не надо включать, и так жара дома — считает Гостья.
— Почему весь город в раскопках? Что именно ищут? — задумался Ну.
Завтра днем в Липецке синоптики прогнозируют до +18 градусов, что неприятно — возможен дождь. Ночью, кстати, будет от +7 до + 9 градусов.