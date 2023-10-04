Липецкая вечЁрка: пробки на Кольце трубного, задержание расклейщиков наркоспама и когда включат отопление

Сегодня, 4 октября, GOROD48 посмотрел, что делается для сокращения пробок в районе Кольца трубного завода, полицейские рассказали, как задержали подозреваемых в расклеивании рекламы наркотиков, и в мэрии пока не определились: включать или не включать.





Водители «закипают», стоя в пробках. И кажется, что чиновникам на это наплевать. Как выяснилось, это не так. Чтобы избежать транспортного коллапса, Центр организации дорожного движения при предприятии «Липецкгорсвет» дистанционно, в полуавтоматическом режиме,



Полицейские задержали междугородних гастролеров, которые подозреваются в расклеивании рекламы наркомагазина на липецких остановках. Это 24-летний и 23-летний жители Нижнего Новгорода. Задержали их в Тамбовской области, куда они приехали из Воронежской.







Работу парни нашли, как теперь водится, в мессенджере. Сначала они расклеивали плакаты с QR-кодом наркомагазина в Воронеже, потом в Липецке, а затем направились в Тамбов, где и попались.



В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в незаконном сбыте наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору», они арестованы, а следователи проверяют их причастность к другим подобным преступлениям.



В понедельник на планерке в мэрии было заявлено, что к



В городском департаменте образования уточнили, что в садиках батареи потеплеют, когда температура в помещениях опустится до 22-24 градусов, а в спальнях — до 19 градусов тепла. В школьных кабинетах должно быть не менее 18-24 градуса тепла, в спортзале — до 17-20 градусов.



Ответ на самый насущный вопрос, когда включат отопление в домах, мэр Евгения Уваркина намерена дать завтра, 5 октября. Решение будет нелегким. Даже читатели GOROD48 не смогли прийти к консенсусу. Одни ратуют за скорейшее включение отопления, другие уверены, что можно подождать, не замерзнут.



— Отопление обязательно нужно давать на следующей неделе, что там думать, сильное понижение температуры! Здоровье дороже, особенно когда дети болеют! Сейчас даже холодно в квартирах, потому что ночи холодные! — уверен Липецк.



— Не надо включать, и так жара дома — считает Гостья.



— Почему весь город в раскопках? Что именно ищут? — задумался Ну.



Завтра Кольцо Трубного завода «украсила» пробка. У затора две причины: ремонт моста у поворота на 10 Шахту и прокладка по улице Циолковского и Товарному проезду канализационного коллектора. Да к тому же ситуацию усугубила недавняя коммунальная авария.Водители «закипают», стоя в пробках. И кажется, что чиновникам на это наплевать. Как выяснилось, это не так. Чтобы избежать транспортного коллапса, Центр организации дорожного движения при предприятии «Липецкгорсвет» дистанционно, в полуавтоматическом режиме, начал регулировать транспортные потоки , изменяя работу светофорных объектов. В зависимости от складывающейся ситуации удлиняют или красные, или зеленые фазы светофоров, увеличивая пропускную способность перекрестка.Полицейские задержали междугородних гастролеров, которые подозреваются в расклеивании рекламы наркомагазина на липецких остановках. Это 24-летний и 23-летний жители Нижнего Новгорода. Задержали их в Тамбовской области, куда они приехали из Воронежской.Работу парни нашли, как теперь водится, в мессенджере. Сначала они расклеивали плакаты с QR-кодом наркомагазина в Воронеже, потом в Липецке, а затем направились в Тамбов, где и попались. В их автомобиле полицейские нашли аж 129 плакатов с наркорекламой. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в незаконном сбыте наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору», они арестованы, а следователи проверяют их причастность к другим подобным преступлениям.В понедельник на планерке в мэрии было заявлено, что к пуску отопления в Липецке все готово . Захотелось узнать подробности, когда же включат? По ночам уже холодно, кое-где квартиры начинают остывать.В городском департаменте образования уточнили, что в садиках батареи потеплеют, когда температура в помещениях опустится до 22-24 градусов, а в спальнях — до 19 градусов тепла. В школьных кабинетах должно быть не менее 18-24 градуса тепла, в спортзале — до 17-20 градусов.Ответ на самый насущный вопрос, когда включат отопление в домах, мэр Евгения Уваркина намерена дать завтра, 5 октября. Решение будет нелегким. Даже читатели GOROD48 не смогли прийти к консенсусу. Одни ратуют за скорейшее включение отопления, другие уверены, что можно подождать, не замерзнут.— Отопление обязательно нужно давать на следующей неделе, что там думать, сильное понижение температуры! Здоровье дороже, особенно когда дети болеют! Сейчас даже холодно в квартирах, потому что ночи холодные! — уверен— Не надо включать, и так жара дома — считает— Почему весь город в раскопках? Что именно ищут? — задумалсяЗавтра днем в Липецке синоптики прогнозируют до +18 градусов , что неприятно — возможен дождь. Ночью, кстати, будет от +7 до + 9 градусов.