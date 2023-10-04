Атмосферные фронты с Атлантики принесут в Липецкую область похолодание и ненастную погоду

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов с Атлантики – погода ожидается ненастной, с дождями и порывистым ветром. Температура воздуха будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 октября - 10-13 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше климатической нормы, 7 октября – 7-8 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, местами туман, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура составит от +14 до +19 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем она составит от +16 до +18 градусов.



День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.