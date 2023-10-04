Происшествия

36 минут назад

В Тамбовской области задержаны двое расклейщиков рекламы наркотиков в Липецке

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#наркотики
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«Работу» они нашли в одном из мессенджеров, а полиграфические материалы забрали из тайника в лесу в Воронежской области.

Двое жителей Нижнего Новгорода — 24-летний и 23-летний мужчины задержаны липецкими полицейскими в Тамбовской области по подозрению в расклейке объявлений с рекламой наркотиков в Липецке.

Напомним, в конце сентября баннеры и листовки с рекламой наркотиков появились по всему Липецку: рекламу магазина наркотиков заметили на проспекте 60-летия СССР, улицах Циолковского, Неделина, у дворца спорта «Звёздный». Расклейщики объявлений даже попали на видео.



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Как сообщает МВД-Медиа, при осмотре машины задержанных было изъято 129 плакатов с запрещённой информацией.

По версии следствия, мужчины прибыли в Липецк из Воронежа для расклейки плакатов, на которых был нанесён QR-код для перехода на интернет-площадки наркомаркетов. За каждый наклеенный листок сообщники получали денежное вознаграждение. Со слов задержанных, «работу» они нашли в одном из мессенджеров — им пришло сообщение с предложением подработки от неизвестного лица, а полиграфические материалы забрали из тайника в лесополосе в Воронежской области. Сначала объявления расклеили в Воронеже, потом в Липецке, а далее планировали сделать это в Тамбове.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33, пункту «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Пособничество в незаконном сбыте наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору» . Мужчины арестованы.

«В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов, а также устанавливаются иные соучастники», — добавляет МВД-Медиа.

Видео —  mvdmedia.ru
382
#наркотики
3

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