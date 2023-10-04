Общество

сегодня, 10:07

Завтра в мэрии определятся с датой начала отопительного сезона

14 804
#отопление
1
Завтра в мэрии определятся с датой начала отопительного сезона

Пока в квартирах горожан и в социальных учреждениях — комфортная температура.

Сегодня — последний теплый день октября. Воздух прогреется до +22 градусов. С четверга температура начнет падать. Когда же начнут подавать тепло в учреждения образования, культуры, физкультуры и спорта?

— Тогда, когда к тому сложатся предпосылки. Отопление в детских садах по Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам включают тогда, когда температура в помещениях детских садов, в которых находятся малыши, опустится до 22-24 градусов, а в спальнях — до 19 градусов тепла. Соответственно, в школы тепло должны подать при температурах воздуха в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, вестибюле, гардеробе в 18-24 градуса тепла, в спортзале — до 17-20 градусов, — сказали в департаменте образования мэрии.

Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила GOROD48, что решение по подаче тепла в муниципальные социальные учреждения и населению в мэрии примут завтра.

— По прогнозам, на следующей неделе три дня холодно, а потом воздух может прогреться до 15-20 градусов тепла, — сказала мэр.

Как уже сообщал GOROD48, ресурсные организации Липецка готовы начать подавать тепло горожанам в любой день.
14 804
#отопление
1

Комментарии (14)

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Человек

2 минуты назад
Видимо оказались не готовы включать, а говорили, что к понедельнику уже все готово! Вот правда- обещать- не значит жениться! С такими темпами и к ноябрю не дадут! "Радуйтесь" те, кому принесут за полный месяц, а включат на один день!
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Оксана

3 минуты назад
На улице 20+ . какое отопление?
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Антисоветчик

10 минут назад
гость, Москва севернее. у них свой климат. А еще надо помнить, про стоимость отопления. Москва город богатых. А в Липецке каждый день без платы за отопление, ощутимая экономия для семейного бюджета.
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ГОСТЬ53

12 минут назад
гость, Москва нам не указ. Это другое государство
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гость

17 минут назад
вМоскве уже включили,а там не дурнее нас.
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ГОСТЬ53

17 минут назад
Отопление по графику после 15 октября!!!! В квартирах нормально, комфортно! Зачем сушить воздух и платить потом? В Грязях теплосети уже 4 месяца не дают квитанции, чего-то у них там... непонятное. А потом уследи, что они тебе начислят, когда принесут все квитанции за лето и за первый месяц отопительного сезона, Господь Бог не разберет...
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Липецк

27 минут назад
Отопление нужно давать на следующей неделе и точка!!!!
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Лира

39 минут назад
Дети болеют круглый год и что??Мы всей семьёй болели вполовину тёплого сентября,в квартире жара,открываешь окна сквозняк,вот и результат.Я не понимаю,почему все так боятся замёрзнуть?Вы в землянках живёте?
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Коммунист

39 минут назад
Обитатели обкома компартии улетели на отдых на лазурный берег. Вопрос отопления для них не стоит
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Октябрьский

40 минут назад
Липецк, вы так пишете по заказу Квадры? Деньги за отопление лучше потратить на фрукты детям, которые чаще болеют от вирусов и сухого воздуха в отапливаемых помещениях, чем от свежего прохладного воздуха.
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