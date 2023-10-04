Общество
сегодня, 10:07
Завтра в мэрии определятся с датой начала отопительного сезона
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Пока в квартирах горожан и в социальных учреждениях — комфортная температура.
Сегодня — последний теплый день октября. Воздух прогреется до +22 градусов. С четверга температура начнет падать. Когда же начнут подавать тепло в учреждения образования, культуры, физкультуры и спорта?
— Тогда, когда к тому сложатся предпосылки. Отопление в детских садах по Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам включают тогда, когда температура в помещениях детских садов, в которых находятся малыши, опустится до 22-24 градусов, а в спальнях — до 19 градусов тепла. Соответственно, в школы тепло должны подать при температурах воздуха в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, вестибюле, гардеробе в 18-24 градуса тепла, в спортзале — до 17-20 градусов, — сказали в департаменте образования мэрии.
Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила GOROD48, что решение по подаче тепла в муниципальные социальные учреждения и населению в мэрии примут завтра.
— По прогнозам, на следующей неделе три дня холодно, а потом воздух может прогреться до 15-20 градусов тепла, — сказала мэр.
Как уже сообщал GOROD48, ресурсные организации Липецка готовы начать подавать тепло горожанам в любой день.
— Тогда, когда к тому сложатся предпосылки. Отопление в детских садах по Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам включают тогда, когда температура в помещениях детских садов, в которых находятся малыши, опустится до 22-24 градусов, а в спальнях — до 19 градусов тепла. Соответственно, в школы тепло должны подать при температурах воздуха в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, вестибюле, гардеробе в 18-24 градуса тепла, в спортзале — до 17-20 градусов, — сказали в департаменте образования мэрии.
Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила GOROD48, что решение по подаче тепла в муниципальные социальные учреждения и населению в мэрии примут завтра.
— По прогнозам, на следующей неделе три дня холодно, а потом воздух может прогреться до 15-20 градусов тепла, — сказала мэр.
Как уже сообщал GOROD48, ресурсные организации Липецка готовы начать подавать тепло горожанам в любой день.
14 804
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Оксана
Антисоветчик
ГОСТЬ53
гость
ГОСТЬ53
Липецк
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