Общество

сегодня, 16:05

Для уменьшения пробок на кольце Трубного работу светофоров регулируют дистанционно

7 543
#транспорт
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Для уменьшения пробок на кольце Трубного работу светофоров регулируют дистанционно

Это позволяет избежать транспортного коллапса в часы пик на перекрестке с большим трафиком.

С прошлого вторника на кольце Трубного периодически образуются заторы. Главных причин — две.

Первая — начавшийся 289-м километре трассы Орел-Тамбов в районе поворота на 10 Шахту ремонт моста. До 6 октября на мосту введен реверсивный режим. По этой причине нетерпеливые водители поехали в объезд — через Лебедянское шоссе на Товарный проезд, к перекрестку улиц Московской, Циолковского и Гагарина. Понятно, что это увеличило трафик через перекресток. Вторая причина заторов — прокладка по улице Циолковского и Товарному проезду через проколы под дорогами канализационного коллектора. Огороженные места выходов проколов тормозят транспортные потоки. В районе магазина «Добрострой», например, выход прокола водители объезжают по одному ряду из двух существующих. В итоге утром и вечером тут собирается хвост из машин, который начинается еще с улиц Гагарина и Циолковского.

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Ситуацию усугубила коммунальная авария на кольце Трубного, когда на перекрестке вырыли глубокую яму для того, чтобы залатать пробитый водопровод. Эта «раскопка» препятствует повороту транспорта с улицы Гагарина на Товарный проезд из двух правых рядов.

Все это вызывает негодование водителей, которые с черепашьей скоростью преодолевают ставший злосчастным перекресток, где давно напрашивается двухуровневая развязка, которую запроектировали еще при мэре Михаиле Гулевском да так и не построили.

Чтобы избежать транспортного коллапса, Центр организации дорожного движения при «Липецкгорсвете» дистанционно, в полуавтоматическом режиме, начал регулировать транспортные потоки путем изменения работы светофорных объектов.



— Мы понимаем, что все эти моменты портят жизнь водителям, забирают у них время. Поэтому сотрудникам ЦОДД пришлось оперативно менять режимы работы светофорных объектов. Наблюдая по камерам дорожную обстановку в режиме 24/7, операторы в зависимости от складывающейся ситуации удлиняют или красные, или зеленые фазы светофоров, увеличивая пропускную способность перекрестка, — сообщил GOROD48 директор «Липецкгорсвета» Кирилл Симаков.

В Центре организации дорожного движения GOROD48 показали, как это происходит.

— С утра обычно больше транспорта на улице Московской и Лебедянском выезде, вечером — на Гагарина и Циолковского. Мы видим, перед какими светофорами скапливаются хвосты и поджимаем движение транспорта на других направлениях, чтобы дать возможность сократить заторы, — сказал Кирилл Симаков.
7 543
#транспорт
1

Комментарии (7)

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А точно там всё сделали?

40 минут назад
Посмотрел камеру сейчас там. А почему же там лужа не высыхает, мало того по дорожному полотна лужа на всем протяжении.
ответить

Человек

47 минут назад
Издеваются и намекают кто хозяин.
ответить

Водитель

54 минуты назад
Андрей, а вы где-то видели пробки из пешеходов? Постоят и 5 минут.
ответить

Видели, знаем

55 минут назад
В Москве за ночь асфальт на Тверской перекладывают.
ответить

Влад

58 минут назад
полная некомпетентность
ответить

Липа

сегодня, 16:26
Смеются через монитор, а вы и рады))
ответить

Андрей

сегодня, 16:16
Наконец-то на КТЗ убавили время ожидание для пешеходов до 50 сек а то стояли по 120 сек.
ответить
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