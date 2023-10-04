Общество
сегодня, 16:05
Для уменьшения пробок на кольце Трубного работу светофоров регулируют дистанционно
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Это позволяет избежать транспортного коллапса в часы пик на перекрестке с большим трафиком.
С прошлого вторника на кольце Трубного периодически образуются заторы. Главных причин — две.
Первая — начавшийся 289-м километре трассы Орел-Тамбов в районе поворота на 10 Шахту ремонт моста. До 6 октября на мосту введен реверсивный режим. По этой причине нетерпеливые водители поехали в объезд — через Лебедянское шоссе на Товарный проезд, к перекрестку улиц Московской, Циолковского и Гагарина. Понятно, что это увеличило трафик через перекресток. Вторая причина заторов — прокладка по улице Циолковского и Товарному проезду через проколы под дорогами канализационного коллектора. Огороженные места выходов проколов тормозят транспортные потоки. В районе магазина «Добрострой», например, выход прокола водители объезжают по одному ряду из двух существующих. В итоге утром и вечером тут собирается хвост из машин, который начинается еще с улиц Гагарина и Циолковского.
Ситуацию усугубила коммунальная авария на кольце Трубного, когда на перекрестке вырыли глубокую яму для того, чтобы залатать пробитый водопровод. Эта «раскопка» препятствует повороту транспорта с улицы Гагарина на Товарный проезд из двух правых рядов.
Все это вызывает негодование водителей, которые с черепашьей скоростью преодолевают ставший злосчастным перекресток, где давно напрашивается двухуровневая развязка, которую запроектировали еще при мэре Михаиле Гулевском да так и не построили.
Чтобы избежать транспортного коллапса, Центр организации дорожного движения при «Липецкгорсвете» дистанционно, в полуавтоматическом режиме, начал регулировать транспортные потоки путем изменения работы светофорных объектов.
— Мы понимаем, что все эти моменты портят жизнь водителям, забирают у них время. Поэтому сотрудникам ЦОДД пришлось оперативно менять режимы работы светофорных объектов. Наблюдая по камерам дорожную обстановку в режиме 24/7, операторы в зависимости от складывающейся ситуации удлиняют или красные, или зеленые фазы светофоров, увеличивая пропускную способность перекрестка, — сообщил GOROD48 директор «Липецкгорсвета» Кирилл Симаков.
В Центре организации дорожного движения GOROD48 показали, как это происходит.
— С утра обычно больше транспорта на улице Московской и Лебедянском выезде, вечером — на Гагарина и Циолковского. Мы видим, перед какими светофорами скапливаются хвосты и поджимаем движение транспорта на других направлениях, чтобы дать возможность сократить заторы, — сказал Кирилл Симаков.
Первая — начавшийся 289-м километре трассы Орел-Тамбов в районе поворота на 10 Шахту ремонт моста. До 6 октября на мосту введен реверсивный режим. По этой причине нетерпеливые водители поехали в объезд — через Лебедянское шоссе на Товарный проезд, к перекрестку улиц Московской, Циолковского и Гагарина. Понятно, что это увеличило трафик через перекресток. Вторая причина заторов — прокладка по улице Циолковского и Товарному проезду через проколы под дорогами канализационного коллектора. Огороженные места выходов проколов тормозят транспортные потоки. В районе магазина «Добрострой», например, выход прокола водители объезжают по одному ряду из двух существующих. В итоге утром и вечером тут собирается хвост из машин, который начинается еще с улиц Гагарина и Циолковского.
Ситуацию усугубила коммунальная авария на кольце Трубного, когда на перекрестке вырыли глубокую яму для того, чтобы залатать пробитый водопровод. Эта «раскопка» препятствует повороту транспорта с улицы Гагарина на Товарный проезд из двух правых рядов.
Все это вызывает негодование водителей, которые с черепашьей скоростью преодолевают ставший злосчастным перекресток, где давно напрашивается двухуровневая развязка, которую запроектировали еще при мэре Михаиле Гулевском да так и не построили.
Чтобы избежать транспортного коллапса, Центр организации дорожного движения при «Липецкгорсвете» дистанционно, в полуавтоматическом режиме, начал регулировать транспортные потоки путем изменения работы светофорных объектов.
— Мы понимаем, что все эти моменты портят жизнь водителям, забирают у них время. Поэтому сотрудникам ЦОДД пришлось оперативно менять режимы работы светофорных объектов. Наблюдая по камерам дорожную обстановку в режиме 24/7, операторы в зависимости от складывающейся ситуации удлиняют или красные, или зеленые фазы светофоров, увеличивая пропускную способность перекрестка, — сообщил GOROD48 директор «Липецкгорсвета» Кирилл Симаков.
В Центре организации дорожного движения GOROD48 показали, как это происходит.
— С утра обычно больше транспорта на улице Московской и Лебедянском выезде, вечером — на Гагарина и Циолковского. Мы видим, перед какими светофорами скапливаются хвосты и поджимаем движение транспорта на других направлениях, чтобы дать возможность сократить заторы, — сказал Кирилл Симаков.
7 543
А точно там всё сделали?
Человек
Водитель
Видели, знаем
Влад
Липа
Андрей