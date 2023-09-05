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40 минут назад

В годовщину гибели липецких омоновцев Андрея Теперика и Эдуарда Белана озвучена инициатива установки им памятника

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#Андрей Теперик #Эдуард Белан
В годовщину гибели липецких омоновцев Андрея Теперика и Эдуарда Белана озвучена инициатива установки им памятника

5 сентября в Липецке вспоминают Героев России Андрея Теперика и Эдуарда Белана.

Ровно 24 года назад двое омоновцев погибли в дагестанском селе Новолакское, во время нападения банды террористов.

Имена Андрея Теперика и Эдуарда Белана даны двум липецким улицам, кроме того имя Андрея Теперика присвоено средней школе № 25, в которой он учился, а имя Эдуарда Белана носит Липецкий областной детский дом.

Семья Андрея Теперика предложила установить в Липецке к 25-летию гибели омоновцев мемориальный памятник.

— Эскиз памятника разработал скульптор Игорь Мазур. Это звезда, с одной из сторон которой изображён Андрей Теперик а с другой — Эдуард Белан. Также описан их подвиг. Правительство Липецкой области идею поддержало. Памятник предполагается установить на бульваре Эдуарда Белана, — рассказала GOROD48 племянница Андрея Теперика Алина Теперик.
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#Андрей Теперик #Эдуард Белан

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