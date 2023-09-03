В районе Опытной станции отключат холодную воду

4 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора Опытной станции – улиц Лучистой, Утренней, Отрадной, Совхозной, Вольной, Новой, Раздольной, Ягодной, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Ясной, переулка Бегового. Воду подвезут по заявкам.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2, 2а, 2б, 4, 6 по проспекту 60 лет СССР, № 3 по Сиреневому проезду, №№ 87а, 87а/1, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95, 104в, 106, 106а/1, 110, 112, 112а, 112б, 114/1 по проспекту Победы, №№ 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 42, 44, 53, 61, 63, 65 по улице Индустриальной, №№ 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а вл.1, 15а вл.4, 15б, 15в ст.1, 15в вл. 1, 17, 17в, 19, ст.9, 19а, 19б, 21, 19 вл.2, 19а вл.1, 18 ст.1, 14, 16, ст.16, 8, 10 ст.2, 10 ст.1, 10, 10а, 8а, 8б по улице Механизаторов, №№ 15а, вл.19 по улице 2-й Индустриальной, в котельной МУП «Липецктеплосеть», в частном секторе улиц Буденного, Сенной, Полярной, Зоологической, Сырской, Смоленской, Небесной, Индустриальной, Пролетарской. Подвоз воды также организуют по заявкам.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах и зданиях №№ 1Б, вл.10, 10 ст.6, 10 ст.3, 10 ст.2, 10 ст.5, 1В, 1Е, 1 ст.3, 1 ст.1, ст.1В, 10 ст.4, 1, ст.17А, 17А ст.1, 21, 17А/1, 17А, 17Б, 11А по Трубному проезду, №№ 1, 3А, 5, 3, вл.1Г, 3 ст.5, 3 ст.6, 3 ст.3, 3 ст.8, 3 ст.4 по Лебедянскому шоссе. Для подвоза воды также будут необходимы заявки.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.