Происшествия

сегодня, 16:25

Липчанин подбросил наркотики 17-летней знакомой, а его друг полицейский помог возбудить против нее уголовное дело

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#наркотики #подлог
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Липчанин подбросил наркотики 17-летней знакомой, а его друг полицейский помог возбудить против нее уголовное дело

Необычное преступление произошло в Липецке — 37-летний мужчина после ссоры подбросил своей 17-летней знакомой наркотики, и попросил своего друга из полиции организовать ее задержание.

Как сообщает Telegram-канал «BAZA», некий Валерий поссорился со своей 17-летней знакомой и подбросил в карман ее куртки пакет с наркотиками. Затем он позвонил знакомому полицейскому Антону и сообщил о наличии в его квартире человека с наркотиками. Когда Валерий вытолкал девушку из квартиры, ее задержал наряд полиции. В кармане девушки полицейские нашли сверток с 0,66 грамма N-метилэфедрона, после чего она стала обвиняемой по уголовному делу. Мать девушки подняла шум, и убедила правоохранителей, что дело нечисто. 

«Тогда полиции пришлось проводить проверку, во время которой вскрылось немало интересного: оказалось, что Валерий с Антоном давно знакомы и Валера постоянно платил товарищу за слив данных о расположении нарядов полиции, а также пробив неугодных ему людей», — пишет «BAZA».

За комментарием GOROD48 обратился в правоохранительные органы. Как нам сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, причастность полицейского  к противоправным действиям установили оперативники собственной безопасности регионального МВД совместно с УФСБ.

«18 апреля в дежурную часть УМВД России по Липецку обратилась жительница областного центра с заявлением о том, что знакомый её дочери подкинул ей наркотики, в связи с чем, в отношении неё было принято процессуальное решение. В результате проверки, собрана информация, свидетельствующая о превышении должностных полномочий одним из сотрудников УМВД России по Липецку. На основании представленных оперативными службами материалов следственными органами принято процессуальное решение. Сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей. 

При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в полиции.

В пресс-службе СУ СК России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по пунктам «в, д, е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное в отношении несовершеннолетнего).
 
«По данным следствия, в январе 2023 года оперуполномоченный полиции получил от знакомого по телефону сообщение о намерении подбросить наркотические средства находившейся у него дома 17-летней липчанке. Полицейский, получив сообщение о планируемом преступлении, мер к его предотвращению не принял, а передал заведомо ложный донос неосведомленным коллегам, которые прибыли по указанному адресу и при личном досмотре обнаружили в кармане одежды ни о чем не догадывавшейся девушки подброшенный наркотик. Следствие полагает, что оперуполномоченный действовал с целью создания перед руководством видимости добросовестного исполнения им своих должностных обязанностей», — сказано в сообщении СК.
 
Полицейский задержан. Ему избирается мера пресечения — возможно ей станет заключение под стражу. 

По нашим данным, задержан и подбросивший девушке наркотики липчанин. Он заключен в СИЗО и подозревается в нескольких преступлениях связанных с оборотом наркотиков.

9 2243
#наркотики #подлог
5

Комментарии (9)

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ттт

сегодня, 18:53
оборотень стало быть не подозревается в " преступлениях связанных с оборотом наркотиков."?
ответить

Патриот

сегодня, 18:51
Потом будут рассказывать, что сидели за пластиковые стаканчики.
ответить

Патриот

сегодня, 18:49
Двоим по 20 влепить надо.
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евген

сегодня, 18:48
а девушка была в курсе, что ее кавалер употребляет вещества(иначе откуда у него этот сверток)? то есть она не против была получается
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Липчанин

сегодня, 18:28
Как сказали после аттестации, что в полиции остались самые честные и порядочные
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48

сегодня, 18:12
Вот это набрали... кадровика тряхануть надо. И кто поручился за такое.
ответить

Гражданка

сегодня, 18:12
Ну и отношения, мужик в двое старше, зачем семнадцатилетней девчонке тридцатисемилетний дед? Ничего же общего....
ответить

Думаю

сегодня, 17:04
Палочная система сработала.
ответить

Егерь Кузьмич

сегодня, 17:01
ну и пассажиры...слов нет
ответить
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