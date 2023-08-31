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Липчанин подбросил наркотики 17-летней знакомой, а его друг полицейский помог возбудить против нее уголовное дело
Необычное преступление произошло в Липецке — 37-летний мужчина после ссоры подбросил своей 17-летней знакомой наркотики, и попросил своего друга из полиции организовать ее задержание.
«Тогда полиции пришлось проводить проверку, во время которой вскрылось немало интересного: оказалось, что Валерий с Антоном давно знакомы и Валера постоянно платил товарищу за слив данных о расположении нарядов полиции, а также пробив неугодных ему людей», — пишет «BAZA».
За комментарием GOROD48 обратился в правоохранительные органы. Как нам сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, причастность полицейского к противоправным действиям установили оперативники собственной безопасности регионального МВД совместно с УФСБ.
«18 апреля в дежурную часть УМВД России по Липецку обратилась жительница областного центра с заявлением о том, что знакомый её дочери подкинул ей наркотики, в связи с чем, в отношении неё было принято процессуальное решение. В результате проверки, собрана информация, свидетельствующая о превышении должностных полномочий одним из сотрудников УМВД России по Липецку. На основании представленных оперативными службами материалов следственными органами принято процессуальное решение. Сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей.
При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в полиции.
В пресс-службе СУ СК России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по пунктам «в, д, е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное в отношении несовершеннолетнего).
«По данным следствия, в январе 2023 года оперуполномоченный полиции получил от знакомого по телефону сообщение о намерении подбросить наркотические средства находившейся у него дома 17-летней липчанке. Полицейский, получив сообщение о планируемом преступлении, мер к его предотвращению не принял, а передал заведомо ложный донос неосведомленным коллегам, которые прибыли по указанному адресу и при личном досмотре обнаружили в кармане одежды ни о чем не догадывавшейся девушки подброшенный наркотик. Следствие полагает, что оперуполномоченный действовал с целью создания перед руководством видимости добросовестного исполнения им своих должностных обязанностей», — сказано в сообщении СК.
Полицейский задержан. Ему избирается мера пресечения — возможно ей станет заключение под стражу.
По нашим данным, задержан и подбросивший девушке наркотики липчанин. Он заключен в СИЗО и подозревается в нескольких преступлениях связанных с оборотом наркотиков.
ттт
Патриот
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евген
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Егерь Кузьмич