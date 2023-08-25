Дублёрам «Металлурга» жестоко отомстили в Тамбове

Не помог даже вратарь-гигант Дмитрий Вялов.

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Почти полный набор неприятностей получили дублёры «Металлурга» в Тамбове в матче с «Академией футбола» - автогол, пенальти в свои ворота и разгром. Матч на первенство СФФ «Центр» закончился победой хозяев – 4:0.

В первом круге на своём поле молодые «сталевары» оказались сильнее тамбовчан – 4:1, правда «хет-триком» в их составе отметился брошенный на подмогу из основной команды 26-летний полузащитник Вениамин Баязов. С тех пор Баязов покинул «Металлург», перейдя в команду «группы Б» второй лиги «Композит» из Павловского Посада.

В Тамбове за дубль сыграли заявленные за основу защитник Дмитрий Кукишев, воспитанник ЦСКА хавбек Гамзат Хизриев и нападающий Сергей Горбатенко, правда, лишь последний в текущем сезоне сыграл за главный «Металлург» во второй лиге, да и то лишь одну минуту в Новосибирске.

Тамбовчане играли с явным реваншистским настроением, но до перерыва смогли использовать лишь один из своих многочисленных моментов. На 41-й минуте им удалось вскрыть оборону «Металлурга-М» так, что Александр Новиков с пары метров направлял мяч уже в пустые ворота Павла Кораблина.

На второй тайм у липчан вышел другой вратарь – двухметровый гигант Дмитрий Вялов, к слову, уроженец Тамбова.

На защита ему, мягко говоря, не помогла. Более того, пытаясь прервать прострел хозяев на 58-й минуте, Кукишев срезал мяч в собственные ворота – 2:0.

Терять «Металлургу-М» было уже нечего и только тогда липчане создали стопроцентный момент. Заменивший Хизриева Роберт Кудрявцев из глубины выкатил мяч на ход Горбатенко – тот был наверняка, но мяч попал в сетку с внешней стороны.

Выждав пока липчане увлекутся очередной атакой, хозяева на 65-й минуте организовали классический быстрый ответ, и Денис Самойлов с ходу «расстрелял» дальний угол ворот Вялова – 3:0.

А в концовке самый активный у тамбовчан Александр Малин, сын известного в прошлом футболиста тамбовского «Спартака» и «Металлурга» Александра Малина-старшего, заработал пенальти, который реализовал Алексей Дубинин – 4:0.

В таблице липчане опустились на предпоследнее, 12-е место, имея 7 очков. Меньше только у «БГУОР-АгроТрейда» из Брянска – 3. Следующий матч команды Сергея Журбенко вселяет тревогу: завтра в 13:00 на стадионе «Сокол» наши молодые дарования принимают действующего чемпиона «Атом» из Нововоронежа. В минувшем туре «атомщики» играли в гостях у резервистов курского «Авангарда» и не оставили камня на камне – 6:0.

И ещё одна новость, связанная с «Металлургом-М». Поскольку помощника главного тренера Андрея Овчинникова назначили спортивным директором «Металлурга», то замену ему нашли в лице 32-летнего Александра Викторова – того самого, который после травмы играл за «Металлург» в шлеме, провёл в главной команде 12 сезонов и ещё летом сам был действующим игроком.



Фото "Академия футбола" (Тамбов), исходник видео СФФ "Центр"

