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В «Металлург» перешёл воспитанник ЦСКА с динамовском прошлым

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#Футбол #"Металлург"
В «Металлург» перешёл воспитанник ЦСКА с динамовском прошлым

Гамзат стал уже 11-м новичком нашей команды в межсезонье. А не прошли просмотр только двое.

«Металлург» пополнил очередной новичок – 18-летний Гамзат Хизриев (04.10.2004, 178 см, 73 кг).

До 15-летнего возраста футболист занимался в Академии столичного «Динамо», а затем перешёл в Академию ЦСКА. В прошлом сезоне в составе армейцев дебютировал в Молодёжной футбольной лиге, провёл 10 матчей и помог команде взять «бронзовые» медали МФЛ (после чемпиона «Краснодара» и «Зенита»). Результативных действий не совершал, отметился 4-мя жёлтыми карточками. А до этого два сезона выступал за ЦСКА в Юношеской лиге – 30 матчей, 2 гола.

Левша. Способен сыграть на любой позиции слева – защитника, полузащитника и крайнего форварда.

Любопытно, что Хизриев приезжал в Липецк ещё перед началом сезона, но затем был отправлен восвояси. Однако тренерский штаб «Металлурга» изменил по нему решение.

Гамзат стал третьим молодым воспитанником ЦСКА в нашей команде, в которой уже год отыграли защитник Максим Елеев и атакующий футболист Михаил Заботкин. С последними двумя контракты прошлым летом были заключены на два сезона, с Хизриевым – до конца текущего чемпионата.

Вдвойне любопытно и то, что липчане в нынешнем сезоне берут в команду почти всех, приезжающих на просмотр. Гамзат стал 11-м (!) новичком нашей команды. При этом только двое не подошли тренерскому штабу по итогам просмотра хавбек Михаил Лямзин (позже подписал контракт с нашими соперниками из «Текстильщика» Иваново) и фланговый полузащитник Ярослав Харланов из «Знамени Труда» (Орехово-Зуево). Что это – невиданная эффективность в работе или берём всех подряд?

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#Футбол #"Металлург"

Комментарии (2)

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Логика

34 минуты назад
Если бы брали всех подряд, то и Харланов с Лямзиным уже в нас пылили.
ответить

Рукокрюк

сегодня, 17:26
Хоть воспитанник Барселоны. Нету никокого смысла кого-то приглашать. В Липецке нет футбола...
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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