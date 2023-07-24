В «Металлург» перешёл воспитанник ЦСКА с динамовском прошлым

Гамзат стал уже 11-м новичком нашей команды в межсезонье. А не прошли просмотр только двое.

«Металлург» пополнил очередной новичок – 18-летний Гамзат Хизриев (04.10.2004, 178 см, 73 кг).

До 15-летнего возраста футболист занимался в Академии столичного «Динамо», а затем перешёл в Академию ЦСКА. В прошлом сезоне в составе армейцев дебютировал в Молодёжной футбольной лиге, провёл 10 матчей и помог команде взять «бронзовые» медали МФЛ (после чемпиона «Краснодара» и «Зенита»). Результативных действий не совершал, отметился 4-мя жёлтыми карточками. А до этого два сезона выступал за ЦСКА в Юношеской лиге – 30 матчей, 2 гола.

Левша. Способен сыграть на любой позиции слева – защитника, полузащитника и крайнего форварда.

Любопытно, что Хизриев приезжал в Липецк ещё перед началом сезона, но затем был отправлен восвояси. Однако тренерский штаб «Металлурга» изменил по нему решение.

Гамзат стал третьим молодым воспитанником ЦСКА в нашей команде, в которой уже год отыграли защитник Максим Елеев и атакующий футболист Михаил Заботкин. С последними двумя контракты прошлым летом были заключены на два сезона, с Хизриевым – до конца текущего чемпионата.

Вдвойне любопытно и то, что липчане в нынешнем сезоне берут в команду почти всех, приезжающих на просмотр. Гамзат стал 11-м (!) новичком нашей команды. При этом только двое не подошли тренерскому штабу по итогам просмотра хавбек Михаил Лямзин (позже подписал контракт с нашими соперниками из «Текстильщика» Иваново) и фланговый полузащитник Ярослав Харланов из «Знамени Труда» (Орехово-Зуево). Что это – невиданная эффективность в работе или берём всех подряд?