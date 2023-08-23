Происшествия
23 минуты назад
Столкновение «Рено» и «Джилли» записал видеорегистратор
На записи запечатлено, как «Рено» виляет по дороге, пересекает сплошную линию разметки и врезается в «Джилли».
Столкновение автомобилей «Рено» и «Джилли», которое произошло сегодня в 05:30 на улице Парковой, попало на видео.
На записи запечатлено, как «Рено» виляет по дороге, пересекает сплошную линию разметки и врезается в «Джилли».
Напомним, по предварительным данным, рано утром на улице Парковой столкнулись автомобили «Рено» под управлением 26-летнего водителя и «Джилли», за рулем которого был 55-летний мужчина.
От удара «Джилли» перевернулся, водитель этого автомобиля госпитализирован.
Видео Владимира Широкого
На записи запечатлено, как «Рено» виляет по дороге, пересекает сплошную линию разметки и врезается в «Джилли».
Напомним, по предварительным данным, рано утром на улице Парковой столкнулись автомобили «Рено» под управлением 26-летнего водителя и «Джилли», за рулем которого был 55-летний мужчина.
От удара «Джилли» перевернулся, водитель этого автомобиля госпитализирован.
Видео Владимира Широкого
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