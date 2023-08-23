Происшествия

23 минуты назад

Столкновение «Рено» и «Джилли» записал видеорегистратор

4 474
#ДТП
2

На записи запечатлено, как «Рено» виляет по дороге, пересекает сплошную линию разметки и врезается в «Джилли».

Столкновение автомобилей «Рено» и «Джилли», которое произошло сегодня в 05:30 на улице Парковой, попало на видео.

На записи запечатлено, как «Рено» виляет по дороге, пересекает сплошную линию разметки и врезается в «Джилли».

Напомним, по предварительным данным, рано утром на улице Парковой столкнулись автомобили «Рено» под управлением 26-летнего водителя и «Джилли», за рулем которого был 55-летний мужчина.

От удара «Джилли» перевернулся, водитель этого автомобиля госпитализирован.

Видео  Владимира Широкого
4 474
#ДТП
2

Комментарии (4)

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мегановод

10 минут назад
* попал на все деньги
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Интересно

11 минут назад
Куда это водитель Рено побежал?
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Коренная липчанка

14 минут назад
Прям какое то место нехорошее, недавно там же авария с автомобилем скорой помощи.
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Николай Петрович

15 минут назад
Куда за руль? В 26 лет можно только трёхколесный велосипед
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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