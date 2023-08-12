Кредитная карта – если просрочил платеж

Кредитная карта как способ «перехватить пару рублей до зарплаты по-быстрому» прочно вошла в нашу жизнь. Банки предлагают десятки разновидностей кредитных карт. Их выдают на более мягких условиях, чем традиционные кредиты (например, льготный период, когда можно избежать процентов), хотя и под более высокие проценты.

Это удобно, так как можно не откладывать покупку на потом, а долг вернуть через некоторое время. А при своевременном погашении задолженности кредитка становится практически бесплатной. Но может случиться так, что вы не успеете погасить задолженность вовремя. Тогда кредитная карта из приятного преимущества оказывается тяжким бременем. GOROD48 представляет краткий обзор что делать, если просрочил платеж по кредитной карте.

В прошлом году кредитные карты пользовались популярностью – по данным объединенного кредитного бюро (по информации от кредиторов, которые передают данные в бюро), это был единственный сегмент среди видов кредитования граждан, который вырос в 2022 году. Количество новых карт выросло на 15% в годовом отношении, объем одобренных лимитов – на 14%. Хотя средний лимит по карте уменьшился за год на 1%: с 83 до 82 тысяч рублей.

Кредит и кредитная карта – в чем отличия

По своей сути кредит и кредитная карта – это займы на время, деньги выдаются на определенных условиях. Кредитка отличается от обычного кредита только типом выдачи денег: при обычном кредите всю сумму дают на руки сразу, по карте вам открывают кредитный лимит, в рамках которого можно брать деньги. От кредита карта отличается тем, что здесь нет графика платежей. Банковский клиент тратит деньги и к определенному моменту должен вернуть их полностью (чтобы сэкономить на процентах) или хотя бы минимальный взнос, чтобы избежать штрафных санкций со стороны кредитора. При том, финансовая организация устанавливает определенный льготный период (грейс-период), в течение которого за пользование кредитным лимитом не начисляется процент. Различные банки дают обычно от 30 до 120 дней, могут прописать условия, когда льготный период действует – например, если по карте снимают не больше определенной суммы наличными, или должен оставаться небольшой несгораемый остаток.

Когда кредитный период может быть просрочен

Просрочка означает, что вы не внесли деньги в размере минимального платежа в указанный банком срок. С первого дня, следующего за днем неоплаты, начинают начисляться штрафы. Следует различать, что общий долг по карте - сумма, которую клиент потратил по кредитной карте. Минимальный ежемесячный платеж - процент от суммы основного долга, который вносится в обязательном порядке.

Есть несколько причин, почему заемщик допустил просрочку платежа.

Неверные расчеты. Заемщик запутался в грейс-периоде. В одних банках беспроцентный период распространяется только на безналичные операции, а после снятия наличных или переводов грейс-период обнуляется. В других банках беспроцентный период открывается только после окончания предыдущего. Отчет льготного периода может вестись от первой транзакции, первой выдачи денег, оформления кредитки или же ее активации. Человек может неправильно подсчитать сроки грейс-периода и не заметить его окончание.

Внезапные крупные траты. В жизни могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: болезнь, срочный ремонт автомобиля или квартиры, штраф. Тогда приходится распаковывать «заначку» с кредитной карты. Или тратить деньги, отложенные на оплату кредита.

Задержка зарплаты. Вы рассчитываете, что будете возвращать деньги банку с заработной платы, окончание льготного периода подгоняете под даты выплат на работе. Однако, когда зарплата не приходит, сроки смещаются, и кредит не выплачивается вовремя.

Неполное погашение долга. Такое может случиться при использовании сторонних сервисов для внесения денег, поскольку подразумевает комиссию за операцию. В итоге на кредитный счет зачисляется меньшая сумма, так как часть средств ушла в счет комиссии. Также при использовании сторонних сервисов средства на кредитный счет могут поступать с задержкой. Тогда, если человек не уложился в грейс-период или в нужную сумму – он допустил просрочку.

Действия (или бездействия) с картой. Заемщик активировал карту, но не стал ею пользоваться. Некоторые банки предупреждают, что отчет времени для пользования картой начинается с активации. В зависимости от банка и от кредитки, за ее годовое обслуживание может взиматься плата из кредитного лимита. Или должны выполняться определенные условия (например, оплата покупок на определенную сумму в месяц). У кредитки истек срок действия – при незакрытом счете банк мог перевыпустить новую кредитку.

Как подстраховаться от возможной просрочки

Внимательно читайте договор на кредитную карту — прежде всего условия действия льготного периода, платы за обслуживание. Изучите сроки окончания грейс-периода и внесения минимального платежа. Платеж по кредитной карте в идеале стоит вносить за несколько дней – для подстраховки от технических сбоев. Оплачивая кредит через сторонние сервисы, уточняйте комиссии за услугу, следите, чтобы на счет была полностью зачислена сумма долга. Если вы не пользуетесь кредитной картой, закройте ее.

Если допустил просрочку

Если просрочка возникла по неосторожности, то необходимо как можно скорее погасить задолженность и начисленные пени и штрафы. Если просрочка образовалась из-за финансовых проблем, рекомендуем обратиться в кредитное учреждение за реструктуризацией долга – можно снизить процентную ставку или сумму ежемесячного платежа. Например, С января по июнь 2023 года от жителей Липецкой области в банки поступило 5678 заявлений о реструктуризации ранее выданных кредитов (все виды кредитования). Банки смягчили условия по 2063 кредитам липчан. Общая сумма задолженности по измененным договорам составила около 803 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Центрального банка РФ по Липецкой области. При попытках игнорировать сообщения банка (пуш-уведомления и СМС) банк может заблокировать карту. Кроме того, начисляются штрафы, пеня и неустойка. Если просрочка длится больше месяца, то обычно владельцы кредитных карт сталкиваются с отделом взыскания банка. Проблемные должники рискуют столкнуться с коллекторским агентством – у некоторых банков организованы собственные такие службы. При длительной просрочке (несколько месяцев и даже год) дело могут передать в суд. Также испортится кредитная история.

Как себя вести при просрочке

Во всех случаях для заемщика главное – не скрываться от банка, не избегать телефонных звонков, а постараться решить сложившуюся ситуацию законным способом, без вмешательства третьих лиц. Важно с самого начала уведомить кредитную организацию о своем положении, предоставив соответствующие документы. Среди вариантов, на которые может пойти банк – реструктуризация, или пролонгация кредитного договора с уменьшением ежемесячного платежа. Можно попросить о кредитных каникулах – это отсрочка, которая предоставляется должнику на несколько месяцев, если ухудшилось его финансовое положение. Рефинансирование не избавит от долга, но может помочь снизить процентную ставку. Брать деньги в ломбарде или микрофинансовых организациях не стоит – есть большой риск оказаться в долговой яме.

Чтобы избежать или снизить штрафные санкции, следует связаться с банком, предоставить необходимые документы о здоровье. Следует продолжать платить долг по кредитке – пусть и не в полном объеме, а частями. Даже маленькие платежи показывают, что вы стараетесь решить проблему. А вот полагать, что истечёт срок исковой давности или в банке попросту забудут о кредите, наивно. Таких оплошностей в кредитных организациях не допускают.