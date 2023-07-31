Происшествия

40 минут назад

24 пострадавших и один погибший: так прошли выходные на дорогах

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#авария #ДТП
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24 пострадавших и один погибший: так прошли выходные на дорогах

За пятницу и выходные дни автоинспекторы зарегистрировали в Липецкой области 14 серьезных аварий. В них один человек погиб, и 24 —получили различные травмы. 

Первая из таких аварий произошла 28 июля на автодороге Липецк-Борисовка. 20-летний водитель автомобиля «Омода С5», при неправильном выборе дистанции столкнулся  «Фольксвагеном», а тот — с «Тойотой». В аварии получили травмы водители «Фольксвагена» и «Тойоты», и два их пассажира. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Вечером пятницы на улице Ковалева автомобиль «Азия Рокста» 39-летнего водителя  столкнулся с «ГАЗом» под управлением 35-летнего водителя. В ДТП пострадали водители автомобилей, а также пассажиры «Азии Рокста». 

На проспекте 60 лет СССР 44-летняя женщина, управляя автомобилем «БМВ Х3», сбила 33-летнего велосипедиста. Мужчине повезло — его, после оказания медицинской помощи, отправили домой.

В 22:05 на улице Филипченко 31-летний водитель «Хендая Солярис» сбил 33-летнюю женщину. Липчанка госпитализирована.

Еще один пешеход попал под автомобиль на следующий день.22-летняя девушка за рулем «Форда Фокус» сбила 19-летнего пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на улице Ферросплавной. Юноша  госпитализирован.

Субботним днем на Заводской площади 59-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» сбил 56-летнего мужчину, который, по предварительным сведениям, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший госпитализирован.

В 12:30 на дороге Липецк-Данков в Лебедянском районе 65-летний водитель « Ниссана Кашкай» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель, а также его пассажиры. Все доставлены в медицинские учреждения.

На дороге Волово-Захаровка- Александровка погиб 70-летний мужчина на электросамокате. По данным ГИБДД, он, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «ГАЗели».

В Хлевенском районе на трассе «Дон» 68-летний водитель « Лады-21703» врезался сначала в светофор, а потом — в дорожное ограждение. Водитель и его 64-летняя пассажирка доставлялись в больницу.

30 июля в Липецке улице  Московской 19-летний мотоциклист столкнулся с «Ладой Грантой» 46-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.

В Ельце на улице  Орджоникидзе 29-летний водитель « Форда Фокус» сбил 12-летнего велосипедиста. Мальчик госпитализирован.

В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись попутные автобус «Сестра» и «КамАЗ». По данным автоинспекции, 46-летний водитель автобуса «не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, а также видимость в направлении движения». В ДТП пострадал 47-летний пассажир автобуса, он госпитализирован.

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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Правда

18 минут назад
Летят,глаза вылупили,спать надо меньше,аль больше.
ответить

555

23 минуты назад
Пока за скорость не будут отбирать права на год так все и будет штрафы нечему не учат
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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