24 пострадавших и один погибший: так прошли выходные на дорогах

За пятницу и выходные дни автоинспекторы зарегистрировали в Липецкой области 14 серьезных аварий. В них один человек погиб, и 24 —получили различные травмы.









Вечером пятницы на улице Ковалева автомобиль «Азия Рокста» 39-летнего водителя столкнулся с «ГАЗом» под управлением 35-летнего водителя. В ДТП пострадали водители автомобилей, а также пассажиры «Азии Рокста».



На проспекте 60 лет СССР 44-летняя женщина, управляя автомобилем «БМВ Х3», сбила 33-летнего велосипедиста. Мужчине повезло — его, после оказания медицинской помощи, отправили домой.



В 22:05 на улице Филипченко 31-летний водитель «Хендая Солярис» сбил 33-летнюю женщину. Липчанка госпитализирована.



Еще один пешеход попал под автомобиль на следующий день.22-летняя девушка за рулем «Форда Фокус»



Субботним днем на Заводской площади 59-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» сбил 56-летнего мужчину, который, по предварительным сведениям, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший госпитализирован.



В 12:30 на дороге Липецк-Данков в Лебедянском районе 65-летний водитель « Ниссана Кашкай» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель, а также его пассажиры. Все доставлены в медицинские учреждения.



На дороге Волово-Захаровка- Александровка



В Хлевенском районе на трассе «Дон» 68-летний водитель « Лады-21703»



30 июля в Липецке улице Московской 19-летний мотоциклист столкнулся с «Ладой Грантой» 46-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.



В Ельце на улице Орджоникидзе 29-летний водитель « Форда Фокус» сбил 12-летнего велосипедиста. Мальчик госпитализирован.



В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись попутные автобус «Сестра» и «КамАЗ». По данным автоинспекции, 46-летний водитель автобуса «не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, а также видимость в направлении движения». В ДТП пострадал 47-летний пассажир автобуса, он госпитализирован.



Первая из таких аварий произошла 28 июля на автодороге Липецк-Борисовка. 20-летний водитель автомобиля «Омода С5», при неправильном выборе дистанции столкнулся «Фольксвагеном», а тот — с «Тойотой». В аварии получили травмы водители «Фольксвагена» и «Тойоты», и два их пассажира . Все пострадавшие доставлены в больницу.Вечером пятницы на улице Ковалева автомобиль «Азия Рокста» 39-летнего водителя столкнулся с «ГАЗом» под управлением 35-летнего водителя. В ДТП пострадали водители автомобилей, а также пассажиры «Азии Рокста».На проспекте 60 лет СССР 44-летняя женщина, управляя автомобилем «БМВ Х3», сбила 33-летнего велосипедиста. Мужчине повезло — его, после оказания медицинской помощи, отправили домой.В 22:05 на улице Филипченко 31-летний водитель «Хендая Солярис» сбил 33-летнюю женщину. Липчанка госпитализирована.Еще один пешеход попал под автомобиль на следующий день.22-летняя девушка за рулем «Форда Фокус» сбила 19-летнего пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на улице Ферросплавной. Юноша госпитализирован.Субботним днем на Заводской площади 59-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» сбил 56-летнего мужчину, который, по предварительным сведениям, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший госпитализирован.В 12:30 на дороге Липецк-Данков в Лебедянском районе 65-летний водитель « Ниссана Кашкай» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель, а также его пассажиры. Все доставлены в медицинские учреждения.На дороге Волово-Захаровка- Александровка погиб 70-летний мужчина на электросамокате . По данным ГИБДД, он, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «ГАЗели».В Хлевенском районе на трассе «Дон» 68-летний водитель « Лады-21703» врезался сначала в светофор, а потом — в дорожное ограждение . Водитель и его 64-летняя пассажирка доставлялись в больницу.30 июля в Липецке улице Московской 19-летний мотоциклист столкнулся с «Ладой Грантой» 46-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.В Ельце на улице Орджоникидзе 29-летний водитель « Форда Фокус» сбил 12-летнего велосипедиста. Мальчик госпитализирован.В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись попутные автобус «Сестра» и «КамАЗ». По данным автоинспекции, 46-летний водитель автобуса «не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, а также видимость в направлении движения». В ДТП пострадал 47-летний пассажир автобуса, он госпитализирован.