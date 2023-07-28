Происшествия
сегодня, 20:48
Три автомобиля столкнулись под Липецком: пострадали четыре человека
Авария произошла при обгоне.
28 июля около 16:20 на 10-м километре дороги дороги Липецк-Борисовка столкнулись автомобили «Омода С5», «Фольксваген Тигуан» и «Тойота Королла». В аварии пострадали четыре человека: 41-летняя женщина — водитель «Фольксвагена», ее 72-летняя пассажирка, 43-летний водитель «Тойоты» и его 65-летний пассажир.
Обстоятельства аварии GOROD48 описали в пресс-службе областного управления МВД:
— 20-летний водитель автомобиля «Омода», завершая маневр обгона допустил столкновение с попутным «Фольксвагеном», который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой».
Обстоятельства аварии GOROD48 описали в пресс-службе областного управления МВД:
— 20-летний водитель автомобиля «Омода», завершая маневр обгона допустил столкновение с попутным «Фольксвагеном», который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой».
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