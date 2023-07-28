Происшествия

сегодня, 20:48

Три автомобиля столкнулись под Липецком: пострадали четыре человека

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#авария #ДТП
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Авария произошла при обгоне.

28 июля около 16:20 на 10-м километре дороги дороги Липецк-Борисовка столкнулись автомобили «Омода С5», «Фольксваген Тигуан» и «Тойота Королла». В аварии пострадали четыре человека: 41-летняя женщина — водитель «Фольксвагена», ее 72-летняя пассажирка, 43-летний водитель «Тойоты» и его 65-летний пассажир.

Обстоятельства аварии GOROD48  описали в пресс-службе областного управления МВД:

— 20-летний водитель автомобиля «Омода», завершая маневр обгона допустил столкновение с попутным «Фольксвагеном», который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой».

3 1329
#авария #ДТП
7

Комментарии (3)

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111

50 минут назад
И чем теперь будет расплачиваться резвый, двадцати летний, водитель ОМОДы с владельцами Короллы и Тигуана. И сколько десятилетий ? Страховки то не хватит
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Задолбали

51 минуту назад
Эти колхозники.По Ссёлкам мчатся незбавляя скорости.Спасибо за треногу,пыл усмиряет.
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зю

53 минуты назад
Пора бы уже к тех, кто по физическим, физиологическим, психическим (с психиатрией и так всё ясно) признакам не способен управлять автомобилем лишать прав пожизненно, по крайней мере, по факту совершения "тупого" ДТП.
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