Три автомобиля столкнулись под Липецком: пострадали четыре человека

Авария произошла при обгоне.



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28 июля около 16:20 на 10-м километре дороги дороги Липецк-Борисовка столкнулись автомобили «Омода С5», «Фольксваген Тигуан» и «Тойота Королла». В аварии пострадали четыре человека: 41-летняя женщина — водитель «Фольксвагена», ее 72-летняя пассажирка, 43-летний водитель «Тойоты» и его 65-летний пассажир.



Обстоятельства аварии GOROD48 описали в пресс-службе областного управления МВД:



— 20-летний водитель автомобиля «Омода», завершая маневр обгона допустил столкновение с попутным «Фольксвагеном», который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой».



