На улице Феросплавной пешехода сбили на «зебре»

Пострадавшего увезли в больницу на "скорой".

Пешеход шёл через улицу Ферросплавную, а оказался в больнице.

ДТП произошло сегодня напротив дома на Ферросплавной, 12. Молодой человек 2004 г.р. не нарушал правил дорожного движения, а мирно шагал по «зебре». Но какой же водитель не любит быстрой езды! Шофёр 1999 г.р. на «Форде» гнал так, что не успел притормозить перед пешеходным переходом и снёс человека.

Степень тяжести травм сейчас устанавливают врачи.