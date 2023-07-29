35 минут назад
На улице Феросплавной пешехода сбили на «зебре»
Пострадавшего увезли в больницу на "скорой".
Пешеход шёл через улицу Ферросплавную, а оказался в больнице.
ДТП произошло сегодня напротив дома на Ферросплавной, 12. Молодой человек 2004 г.р. не нарушал правил дорожного движения, а мирно шагал по «зебре». Но какой же водитель не любит быстрой езды! Шофёр 1999 г.р. на «Форде» гнал так, что не успел притормозить перед пешеходным переходом и снёс человека.
Степень тяжести травм сейчас устанавливают врачи.
Опять гонщик