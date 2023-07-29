Происшествия

35 минут назад

На улице Феросплавной пешехода сбили на «зебре»

1 365
#Авария #ДТП
На улице Феросплавной пешехода сбили на «зебре»

Пострадавшего увезли в больницу на "скорой".

Пешеход шёл через улицу Ферросплавную, а оказался в больнице.

ДТП произошло сегодня напротив дома на Ферросплавной, 12. Молодой человек 2004 г.р. не нарушал правил дорожного движения, а мирно шагал по «зебре». Но какой же водитель не любит быстрой езды! Шофёр 1999 г.р. на «Форде» гнал так, что не успел притормозить перед пешеходным переходом и снёс человека.

Степень тяжести травм сейчас устанавливают врачи.

1 365
#Авария #ДТП

Комментарии (1)

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Опять гонщик

16 минут назад
Скорее всего по кайфом.
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