Пенсионер на электросамокате погиб в Волово

Раз новой двухколёсной забаве все возрасты покорны, то и гибнут тоже все.

Прожить 70 лет и умереть в ДТП на самокате умудрился житель Волово.

Сегодня мужчина 1953 г.р. отправился в путь на электросамокате. Был он настолько в себе уверен, что не предоставил преимущественное право проезда двигавшейся по главной дороге «Газели», которой управлял водитель 1976 г.р. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, престарелый самокатчик погиб.