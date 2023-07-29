Происшествия

46 минут назад

Пенсионер на электросамокате погиб в Волово

1 493
#ДТП #авария #электросамокат
1
Пенсионер на электросамокате погиб в Волово

Раз новой двухколёсной забаве все возрасты покорны, то и гибнут тоже все.

Прожить 70 лет и умереть в ДТП на самокате умудрился житель Волово.

Сегодня мужчина 1953 г.р. отправился в путь на электросамокате. Был он настолько в себе уверен, что не предоставил преимущественное право проезда двигавшейся по главной дороге «Газели», которой управлял водитель 1976 г.р. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, престарелый самокатчик погиб.

1 493
#ДТП #авария #электросамокат
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

селянин

26 минут назад
Жуть
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Хлевенском районе водитель с женой врезались в столб
#ДТП #столб
В Хлевенском районе водитель с женой врезались в столб

18 минут назад

Происшествия
Возле «Университетского» молния ударила в опору ЛЭП
#Непогодя #ненастье #гроза
5
Возле «Университетского» молния ударила в опору ЛЭП

сегодня, 13:37

Происшествия
Липчанку будут судить за 11 мошенничеств в Интернете
#Мошенничество #УМВД
3
Липчанку будут судить за 11 мошенничеств в Интернете

сегодня, 09:21

Происшествия
Три автомобиля столкнулись под Липецком: пострадали четыре человека
#авария #ДТП
12
Три автомобиля столкнулись под Липецком: пострадали четыре человека

вчера, 20:48

Происшествия
Житель Тюмени приехал в Липецк поддержать знакомую по соцсетям, но ее муж откусил ему часть губы
#конфликт
31
Житель Тюмени приехал в Липецк поддержать знакомую по соцсетям, но ее муж откусил ему часть губы

вчера, 16:03

Происшествия
Общение на сайте знакомств обернулось потерей двух миллионов рублей
#мошенничество
5
Общение на сайте знакомств обернулось потерей двух миллионов рублей

вчера, 15:51

Происшествия