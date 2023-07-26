Общество
сегодня, 16:41
На Боевом проезде спасатели убрали упавшее дерево
Утром спасатели предупредили липчан об усилении южного ветра с порывами до 17м/с.
Сегодня на Боевом проезде сотрудники ГО ЧС Липецка убрали упавшее дерево.
— Но данных, что это дерево упало именно сегодня, у городских спасателей нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Добавим, что утром спасатели предупредили липчан об усилении южного ветра с порывами до 17м/с.
В соцсетях также появилась информация о падении дерева напротив дома №11 по улице Студёновской, но сообщение об этом происшествии в управление ГО и ЧС Липецка не поступало.
— Но данных, что это дерево упало именно сегодня, у городских спасателей нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Добавим, что утром спасатели предупредили липчан об усилении южного ветра с порывами до 17м/с.
В соцсетях также появилась информация о падении дерева напротив дома №11 по улице Студёновской, но сообщение об этом происшествии в управление ГО и ЧС Липецка не поступало.
ФАндор
Народные заступники