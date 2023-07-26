Общество

сегодня, 16:41

На Боевом проезде спасатели убрали упавшее дерево

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#дерево #ветер
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На Боевом проезде спасатели убрали упавшее дерево

Утром спасатели предупредили липчан об усилении южного ветра с порывами до 17м/с.

Сегодня на Боевом проезде сотрудники ГО ЧС Липецка убрали упавшее дерево.

— Но данных, что это дерево упало именно сегодня, у городских спасателей нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Добавим, что утром спасатели предупредили липчан об усилении южного ветра с порывами до 17м/с.

В соцсетях также появилась информация о падении дерева напротив дома №11 по улице Студёновской, но сообщение об этом происшествии в управление ГО и ЧС Липецка не поступало. 
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#дерево #ветер
2

Комментарии (2)

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ФАндор

21 минуту назад
Зеленхозы , жэки - спокойным сном почивают на рабочих местах ........Пол города в трухлявых деревьях.........
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Народные заступники

52 минуты назад
Уберём все упавшие деревья, это 11-й шаг к достойной жизни.
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