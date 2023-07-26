Общество

26 минут назад

На площади Ленина-Соборной заметили лису, а на улице Плеханова — кабана

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#животные
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На площади Ленина-Соборной заметили лису, а на улице Плеханова — кабана

Специалисты Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, выехав по вызовам, животных не обнаружили.

25 июля липчане дважды пожаловались на номер «112» на диких животных в самом центре города. По данным пресс-службы управления по делам ГО и ЧС Липецка, у дома №3 на площади Ленина-Соборной заметили лису, а на улице Плеханова — и вовсе кабана. Оба сообщения были переданы в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

Как рассказали GOROD48 в Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, сообщения из Центра обработки вызовов системы «112» поступили в начале седьмого утра, и вскоре их специалисты выехали по адресам. Но ни лису, ни кабана уже не обнаружили.

При этом в управлении добавили, что лис в Липецке встречают достаточно часто — неделю назад лису видели в районе Набережной. Всего, по результатам учёта численности, на территории Липецкой области обитают 2 506 особей лисицы, и время от времени они заглядывают в город.

А вот кабана в городе до этого никто не видел.
1 433
#животные
1

Комментарии (1)

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Ёжик

18 минут назад
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