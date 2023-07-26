26 минут назад
На площади Ленина-Соборной заметили лису, а на улице Плеханова — кабана
Специалисты Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, выехав по вызовам, животных не обнаружили.
Как рассказали GOROD48 в Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, сообщения из Центра обработки вызовов системы «112» поступили в начале седьмого утра, и вскоре их специалисты выехали по адресам. Но ни лису, ни кабана уже не обнаружили.
При этом в управлении добавили, что лис в Липецке встречают достаточно часто — неделю назад лису видели в районе Набережной. Всего, по результатам учёта численности, на территории Липецкой области обитают 2 506 особей лисицы, и время от времени они заглядывают в город.
А вот кабана в городе до этого никто не видел.
Ёжик