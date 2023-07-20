Общество
59 минут назад
На Набережной в Липецке заметили лису
Ранее лис видели лис видели в Верхнем парке, на бульваре Сорокина и в сквере на улице Белана.
19 июля около 11:00 на номер «112» поступило сообщение, что в районе Набережной в Липецке бегает лиса. Это сообщение было передано в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
— Наши специалисты из Липецкого района выехали на место, но следов жизнедеятельности животного не обнаружили. Сообщение о том, что лиса сидит на обочине, поступило от автомобилиста, так что скорее всего, лисица испугалась и убежала, — рассказали GOROD48 в управлении.
Напомним, в прошлом году лис видели в Верхнем парке, на бульваре Сорокина и в сквере на улице Белана.
— Наши специалисты из Липецкого района выехали на место, но следов жизнедеятельности животного не обнаружили. Сообщение о том, что лиса сидит на обочине, поступило от автомобилиста, так что скорее всего, лисица испугалась и убежала, — рассказали GOROD48 в управлении.
Напомним, в прошлом году лис видели в Верхнем парке, на бульваре Сорокина и в сквере на улице Белана.
Охотник
Animal planet.
Липчанин