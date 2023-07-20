Общество

59 минут назад

На Набережной в Липецке заметили лису

3 397
#животные #лиса
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На Набережной в Липецке заметили лису

Ранее лис видели лис видели в Верхнем парке, на бульваре Сорокина и в сквере на улице Белана.

19 июля около 11:00 на номер «112» поступило сообщение, что в районе Набережной в Липецке бегает лиса. Это сообщение было передано в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

— Наши специалисты из Липецкого района выехали на место, но следов жизнедеятельности животного не обнаружили. Сообщение о том, что лиса сидит на обочине, поступило от автомобилиста, так что скорее всего, лисица испугалась и убежала, — рассказали GOROD48 в управлении.

Напомним, в прошлом году лис видели в Верхнем парке, на бульваре Сорокина и в сквере на улице Белана.
3 397
#животные #лиса
2

Комментарии (3)

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Охотник

9 минут назад
Animal planet., успокойся, ей красная цена 300 рублей и то начиная с ноября, когда подшёрсток вылезет. Никто и возится не станет за эти гроши.
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Animal planet.

24 минуты назад
Кто звонил на номер 112,совесть есть? Вы знаете зачем охотники выезжали ? И так всю флору и фауну в Липецке уничтожают,где животным жить? Оставьте в покое лис.
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Липчанин

31 минуту назад
Она частенько за ЛСити пробегает
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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