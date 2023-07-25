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Липецкая вечЁрка: разбившиеся на электросамокате, затопленные улицы и рост банкротств

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#вечЁрка #электросамокаты #дождь #банкротство
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на электросамокате, затопленные улицы и рост банкротств

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что двое маленьких ельчан разбились на электросамокате, ночной дождь затопил в Липецке несколько улиц, и за полгода выросло число исков о банкростве.

Ночью в Липецке лил дождь, ну как лил, выпало пять миллиметров осадков при месячной норме в 62 миллиметра.  Но любой дождь означает, что у коммунальщиков начинаются проблемы. Традиционно затопило низины города: перекресток Фрунзе-Неделина, улицу Неделина перед Петровским мостом, улицу Октябрьскую, площадь Революции, улицу Московскую в районе автосалонов и улицу Ильича.

— Это как надо проектировать дороги, чтобы рядом со сточной канавой, предназначенной для отвода воды, был потоп. Гениальность просто зашкаливает, — считает ё.

— ё, их просто нужно было правильно проектировать, устанавливать и постоянно чистить. А не когда «гром грянет» и кто-то утонет, — ответил ему +.

— А зимой ещё и я приду, вот будет веселуха! — предупредил Снегопад.

Накануне в елецком поселке Солидарность двое мальчиков разбились на электросамокате. Они наехали на люк. Один ребенок ушибся, а другой повредил лицо. Мальчика с окровавленным лицом очевидцы отвезли к его родителям, позже ребенка госпитализировали.

Как и в любых подобных новостях об электросамокатах, комментаторы начали обсуждать необходимость ограничения или даже запрета этих средств передвижения..

— Они врезаются в людей! Одна такая электросамокатчица врезалась в спину моего зятя, когда он шёл с беременной женой. Встала и даже не извинилась. Поехала дальше. А у того спина болела долго, — рассказала Гостья.

— Введите уже запрет на эти самокаты иначе все поубиваются, — потребовал Гость.

— Введите права на управление электросамокатами, это полноценные участники дорожного движения! — предложила Гражданская инициатива.

Сегодня случилось очень много ДТП. Ночью в районе Тракторный водитель «Лады Гранты» снес забор и сбежал с места аварии. Когда его найдут, мэрия намерена потребовать компенсацию за порчу ограждения, установленное всего год назад.

— Забор в реанимации, — пошутил Прохожий Валера.

— Да потому что в сумерки и темное время суток эти заборы сложно увидеть. Необходимо цвет менять либо светоотражатель ставить, — предложил я.

А после обеда на улице Студеновской водитель автомобиля «Хёндай Солярис» врезался в бетонный столб.

И еще о ДТП. История о том, как в деревне Николаевка мужчина взял чужую машину, чтобы съездить за водой, но врезался в дерево, закончилась возбуждением уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Накануне вечером на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Митсубиси-Галант» и «Форд-Фокус». В аварии получили травмы 10-летние мальчик и девочка — пассажиры «Форда». Их госпитализировали.

А на улице Белянского опасно парковать автомобили. Липчанка оставила на ночь «Ладу Гранту». Утром обнаружила ее  с дыркой в заднем стекле.

Владелица автомобиля призывает хулиганов добровольно возместить ущерб и для верности обратилась в полицию.

— Это городской дятел продолбил себе дупло в машине! — уверены Липецкие басни.

Липчане стали чаще банкротиться. За первые шесть месяцев этого года в Арбитражный суд поступили 1890 заявлений о признании должника банкротом. Это на 13% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Также выросло количество заявлений от юридических лиц — на 26% (с 99 до 125). И от граждан — на 14,7% (с 1521 до 1744).

— Видно из-за того что — цитата: «Липецк вошел в число городов с устойчивым развитием», — сострил Житель.

— Житель, взял кредит, обанкротился и развивайся на здоровье, отдавать не надо, — ответил ему Конечно.

— Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги? — заметил Отто Кац.

— Конечно, главное чтоб на тебе не было никакого имущества, — добавил Гость.

Завтра в Липецке должно быть еще жарче. Лето все-таки! Синоптики прогнозируют до +28 градусов, но с небольшими кратковременными дождями.
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#вечЁрка #электросамокаты #дождь #банкротство

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