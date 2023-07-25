14 минут назад
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на электросамокате, затопленные улицы и рост банкротств
Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что двое маленьких ельчан разбились на электросамокате, ночной дождь затопил в Липецке несколько улиц, и за полгода выросло число исков о банкростве.
— Это как надо проектировать дороги, чтобы рядом со сточной канавой, предназначенной для отвода воды, был потоп. Гениальность просто зашкаливает, — считает ё.
— ё, их просто нужно было правильно проектировать, устанавливать и постоянно чистить. А не когда «гром грянет» и кто-то утонет, — ответил ему +.
— А зимой ещё и я приду, вот будет веселуха! — предупредил Снегопад.
Накануне в елецком поселке Солидарность двое мальчиков разбились на электросамокате. Они наехали на люк. Один ребенок ушибся, а другой повредил лицо. Мальчика с окровавленным лицом очевидцы отвезли к его родителям, позже ребенка госпитализировали.
Как и в любых подобных новостях об электросамокатах, комментаторы начали обсуждать необходимость ограничения или даже запрета этих средств передвижения..
— Они врезаются в людей! Одна такая электросамокатчица врезалась в спину моего зятя, когда он шёл с беременной женой. Встала и даже не извинилась. Поехала дальше. А у того спина болела долго, — рассказала Гостья.
— Введите уже запрет на эти самокаты иначе все поубиваются, — потребовал Гость.
— Введите права на управление электросамокатами, это полноценные участники дорожного движения! — предложила Гражданская инициатива.
Сегодня случилось очень много ДТП. Ночью в районе Тракторный водитель «Лады Гранты» снес забор и сбежал с места аварии. Когда его найдут, мэрия намерена потребовать компенсацию за порчу ограждения, установленное всего год назад.
— Забор в реанимации, — пошутил Прохожий Валера.
— Да потому что в сумерки и темное время суток эти заборы сложно увидеть. Необходимо цвет менять либо светоотражатель ставить, — предложил я.
А после обеда на улице Студеновской водитель автомобиля «Хёндай Солярис» врезался в бетонный столб.
И еще о ДТП. История о том, как в деревне Николаевка мужчина взял чужую машину, чтобы съездить за водой, но врезался в дерево, закончилась возбуждением уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Накануне вечером на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Митсубиси-Галант» и «Форд-Фокус». В аварии получили травмы 10-летние мальчик и девочка — пассажиры «Форда». Их госпитализировали.
А на улице Белянского опасно парковать автомобили. Липчанка оставила на ночь «Ладу Гранту». Утром обнаружила ее с дыркой в заднем стекле.
Владелица автомобиля призывает хулиганов добровольно возместить ущерб и для верности обратилась в полицию.
— Это городской дятел продолбил себе дупло в машине! — уверены Липецкие басни.
Липчане стали чаще банкротиться. За первые шесть месяцев этого года в Арбитражный суд поступили 1890 заявлений о признании должника банкротом. Это на 13% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Также выросло количество заявлений от юридических лиц — на 26% (с 99 до 125). И от граждан — на 14,7% (с 1521 до 1744).
— Видно из-за того что — цитата: «Липецк вошел в число городов с устойчивым развитием», — сострил Житель.
— Житель, взял кредит, обанкротился и развивайся на здоровье, отдавать не надо, — ответил ему Конечно.
— Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги? — заметил Отто Кац.
— Конечно, главное чтоб на тебе не было никакого имущества, — добавил Гость.
Завтра в Липецке должно быть еще жарче. Лето все-таки! Синоптики прогнозируют до +28 градусов, но с небольшими кратковременными дождями.